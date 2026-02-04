Astro prognoza za novac: Jednom znaku se smeši veliki dobitak, a ova 3 moraju da zaključaju novčanik do 1. marta

Jednom znaku stiže veliki dobitak, a ova 3 moraju da stegnu kaiš do 1. marta! Da li ste na spisku srećnika ili štediša? Saznajte odmah.

Veliki dobitak stiže: Jednom znaku se smeši novac, dok tri moraju da štede

Mnogi greše jer troše novac čim vide prve znake astrološkog poboljšanja. Planetarne konstelacije do 1. marta donose dramatične promene u vašim novčanicima. Dok jedan znak čeka veliki dobitak, ostali moraju da povuku kočnicu. Naše iskustvo iz prakse pokazuje da tranzit Jupitera često prevari nestrpljive investitore. Trenutna astrološka najava nalaže oprez jer retrogradni hod planeta ne oprašta greške u koracima.

Koji znak čeka veliki dobitak u narednom periodu?

Veliki dobitak ove sezone osmehnuće se isključivo Bikovima. Jupiter u njihovom sektoru finansija otvara vrata za povišice, bonuse ili dobitke na sreću. Najbolji dani za transakcije su između 15. i 22. februara.

Primećujemo u radu sa klijentima da aspekti sada favorizuju zemljane znakove. Bikovi će osetiti priliv energije koja direktno utiče na produktivnost. Ako ste planirali zahtev za povišicu, sada je idealan trenutak. Neočekivani priliv novca biće rezultat vašeg prethodnog truda. Ipak, nemojte odmah trošiti sve što zaradite. Pametno investiranje donosi stabilnost na duže staze.

Analiza finansijskih rizika po znakovima

Baštovani sopstvene sreće moraju znati kada je vreme za setvu, a kada za žetvu. Bikovi trenutno uživaju u plodovima rada, ali drugi znaci vide samo sušu u kućnoj kasi. Finansijski uspeh zavisi isključivo od tajminga vaših poteza na tržištu.

Dok Bikovi slave, Blizanci, Lavovi i Škorpije ulaze u crvenu zonu. Retrogradni uticaji upozoravaju na opasnost od impulsivne kupovine. Blizanci će osetiti potrebu da troše na tehniku i sitnice. Lavovi će doći u iskušenje da pozajmljuju novac koji nemaju. Škorpije će se suočiti sa neočekivanim troškovima održavanja doma ili automobila.

Stručnjaci savetuju da u ovom periodu ne potpisujete nikakve ugovore o kreditima. Svaka ishitrena odluka može vas pratiti mesecima. Ograničenje rashoda je jedini način da bezbolno dočekate proleće. Stezanje kaiša do 1. marta sprečiće ozbiljan odliv kapitala sa vaših računa.

Često postavljana pitanja

1. Koji je najsrećniji dan za novac u februaru?

Najsrećniji dan je 20. februar, kada se Mesec i Jupiter poravnaju u povoljnom aspektu.

2. Da li treba da ulažem u kriptovalute pre marta?

Astrologija sugeriše oprez. Sačekajte stabilizaciju planeta nakon 1. marta za rizična ulaganja.

3. Šta ako sam Lav, a moram da kupim auto?

Pokušajte da odložite kupovinu ili bar detaljno proverite svaku stavku u ugovoru.

