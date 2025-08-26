Astro prognoza za jesen 2025: Stižu 3 velika događaja koja će potpuno preokrenuti živote ovih znacima horoskopa

Jesen 2025. donosi kosmičku simfoniju promena: jesenja ravnodnevica, mesečevo i solarno pomračenje, kao i moćni tranziti Jupitera, Saturna i Urana otvaraju nove cikluse u našim životima. Spremite se na otkrivanje skrivenih istina, emocionalna pročišćenja i prilike za konkretne korake prema željenim ciljevima.

Ključni astrološki događaji jeseni 2025.

Jesen počinje 7. septembra potpunim Mesečevim pomračenjem koje ističe emotivne kulminacije i neizbežne završetke. Na dan prethodne ravnodvevice, 21. septembra, dolazi do delimičnog solarnog pomračenja koje otvara vrata novim počecima. Zatim, 22. septembra u 18:19 (UTC) nastupa jesenja ravnodnevica, trenutak kada dan i noć postaju savršeno izbalansirani i otvaraju portal simboličke transformacije.

Planetarni tranziti koji oblikuju sezonu

Saturn je ušao u znak Ovna krajem maja i zahteva izgradnju čvrstih temelja i disciplinu. Jupiter u Raku od juna širi našu potrebu za sigurnošću doma i emotivne bliskosti. Uran u Blizancima od jula unosi pravu dozu neočekivanog – pretrese u komunikaciji, tehnologiji i kolektivnom razmišljanju koji mogu pokrenuti stvarne preokrete.

Horoskop po znakovima

Ovan

Jesen donosi jasne odgovore na dugotrajna pitanja i otvara priliku za ključne karijerne korake. Oktobar je posvećen finansijama, novembar donosi hrabrost i talenat za nove početke, dok decembar obećava neočekivanu toplinu u ljubavi.

Bik

Osećaćete potrebu da pobegnete od rutine i istražite nova znanja ili destinacije. Ljubav cveta u novembru, a na kraju godine mogući su prijatni finansijski obrti koji vas oslobađaju starih briga.

Blizanci

Tema je zajednički novac i dugovanja: razgovori i pregovori u jeseni donose reakcije koje ste odlagali. Decembar donosi poslovnu ponudu ili neočekivani priliv sredstava.

Rak

Vaše partnerstvo je pod povećalom: stabilne veze jačaju, a one koje nisu iskrene mogu puknuti. Društvene prilike u oktobru i novembru, dok decembar vraća fokus na dom i porodicu.

Lav

Karijera donosi priznanja, ali i veće odgovornosti – držite balans kroz brigu o zdravlju i svakodnevnoj rutini. Ljubavni život se razbuktava sredinom novembra.

Devica

Jesenji dani su idealni za kreativne projekte i hobije koji donose osećaj ispunjenosti. Krajem novembra možete razmatrati selidbu ili novo putovanje.

Vaga

Početak jeseni stavlja akcenat na dom i porodicu: renoviranja, uređenja ili važni porodični događaji. Kraj godine donosi intenzivnije druženje i nove, inspirativne kontakte.

Škorpija

Biće mnogo poslovnih sastanaka, putovanja i novih profesionalnih kontakata. U oktobru i novembru su odlične prilike za potpisivanje važnih ugovora, a decembar donosi ljubavni preokret.

Strelac

Fokus je na finansijama i dodatnim prihodima, uz istovremenu želju za malim užicima. Ljubav ulazi spontano u novembru i donosi laka i lepršava osećanja.

Jarac

Unutrašnja snaga i odlučnost mogu pokrenuti projekte koji su dugo čekali svoj trenutak. Decembar donosi poslovni uspeh ili putovanje koje menja perspektivu.

Vodolija

Introspektivnost dominira početkom jeseni, dok oktobar završava stare obaveze. Novembar i decembar otvaraju horizonte za buduće planove, a ljubav se razvija stabilno i tiho.

Ribe

Nova poznanstva igraju ključnu ulogu, kako poslovno, tako i lično. Kraj godine može ispuniti staru želju i doneti dubok osećaj zadovoljstva i unutrašnjeg mira.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com