Astro prognoza za ovu nedelju: Ljubav u rasulu ili poslovni uspeh, pogledajte šta vas čeka!

Šta su vam zvezde namenile za ovu nedelju?

Kako kaže horoskop, ova nedelja donosi iznenađujuće emocije i povratke iz prošlosti za neke, dok drugi moraju biti oprezni u finansijskim odlukama, piše blic.rs.

Nedeljni horoskop: Vatreno krštenje za jedne, povratak iz prošlosti i finansijski uspeh za druge

Evo šta očekuje svaki znak:

OVAN

Emotivna vrtoglavica je na putu! Stare ljubavi se mešaju sa novim poznanstvima, a vaša privlačnost privlači različite tipove. Ipak, budite spremni na izazov kada su sitnice u pitanju. Zauzeti Ovnovi, držite se za ručke!

BIK

Ako ste u poslu, ovo je vaš trenutak da zablistate. Fokusirajte se na konkretne ciljeve kako biste prevazišli izazove. Vaš hedonizam će biti na vrhuncu, posebno tokom vikenda. Pripazite, jer ćete biti meta interesantnih pogleda.

BLIZANCI

Ovog puta, izbegavajte rizike i držite se sigurnih terena. Inovacije i uspeh u poslu su na pomolu, ali budite oprezni sa novitetima. Finansije će biti u porastu, a uspeh je najverovatniji za one koji su u trgovini ili rade sa ljudima.

RAK

Planirani put možda bude odložen, ali ne brinite – stvari će se uskoro stabilizovati. Emocije će biti u oscilacijama, ali ne brinite, Rakovi, pravi prijatelji su tu da podrže i zabave.

LAV

Držite čvrsto novčanik ovog perioda. Sada je vreme da drugi preuzmu vođstvo. Vaš ljubavni život je subjektivan, ali neka vas šarm osvoji – ali budite oprezni sa izborom novog partnera!

DEVICA

Vaša prošlost može se vratiti da vas poseti. Vreme je da razjasnite stvari. U poslu, budite spremni za neke neočekivane kontakte. Uskoro ćete upoznati nekoga ko će vas zainteresovati.

VAGA

Povoljne poslovne prilike su na vidiku. Iskoristite kontakte i budite spremni na nagrade i uspeh. Takođe, pripremite se za strastveni vikend sa šarmantnom osobom koja vas čeka.

ŠKORPIJA

Prihodi se mogu povećati, a strastvena iskustva su na putu. Poslovna putovanja ili izlasci mogu dovesti do zanimljivih susreta. Ne plašite se da rizikujete, ali pazite gde gazite.

STRELAC

Vreme je da naplatite svoje dugove. Nova poznanstva mogu biti zanimljiva i obećavajuća. Možda ćete se iznenaditi novim strastima, ali nemojte zaboraviti da cenite stabilnost u vezi.

JARAC

Prošlost kuca na vaša vrata. Budite spremni na povratak nekih starih prijatelja. Nova ljubav može biti reprezentativna, ali ne zaboravite na svoje prioritete.

VODOLIJA

Sakupljajte informacije i pripremite se za buduće poslovne poduhvate. Ne zanemarujte porodicu i prijatelje. Izbegavajte iznenađenja iz prošlosti i uživajte u trenucima flerta.

RIBE

Obratite pažnju na sebe i pronađite vreme za hobije. Ponovno uspostavite kontakt sa starim prijateljima. Možda ćete iznenada naići na novo romantično interesovanje.

