Jedan znak mora da pazi kome veruje u sledećih 48 sati, inače gubi i novac i prijatelja

Astrološki alarm se pali za jedan znak Zodijaka! Narednih 48 sati su ključni, jer se na testu nalazi njihova naivnost i veliko srce. Astrolozi šalju hitno upozorenje Ribama: Veliki rizik je na pomolu, a u pitanju je osoba kojoj najviše verujete.

Ukoliko ne budu oprezne, Ribe rizikuju da istovremeno gube i novac i prijatelja! Evo tačno na šta treba da obrate pažnju.

Ribe: Najveća žrtva sažaljenja

Ribe su poznate kao najempatičniji i najsaosećajniji znak, ali ta je vrlina ujedno i njihova najveća slabost. Ribe vide dobrotu u svakome, zbog čega često zanemaruju crvene zastavice i realne opasnosti.

Astrološka konstelacija narednih dana stvara idealan teren za manipulaciju, a Ribe će biti izložene emocionalnoj uceni.

Ko je manipulator? Prijatelj, ne stranac

Opasnost ne dolazi od nepoznate osobe. Dolazi od nekoga bliskog, ko tačno zna kako da probudi sažaljenje kod Riba. To je prijatelj ili bliski saradnik koji će tražiti hitnu finansijsku pozajmicu ili ulaganje u „posao života“ pod velikim emotivnim pritiskom.

Emotivni Pritisak: Ta osoba će koristiti priču o očaju, hitnosti ili velikoj prilici koja se dešava samo jednom.

Skrivena Agenda: Iza te priče krije se nestabilna finansijska situacija ili potpuna neiskrenost, zbog koje će Ribe, dajući novac, rizikovati da ga gube i novac i prijatelja.

48 sati apsolutne odbrane

Ribe, ovo su koraci koje morate hitno preduzeti da biste se zaštitile:

Odložite odluke: U narednih 48 sati, ni na kakav finansijski zahtev ne smete reći DA. Recite da morate sačekati 7 dana, bez obzira na pritisak.

Proverite svoje emocije: Pre nego što odgovorite, zapitajte se: Da li se osećam sažaljivo ili razmišljam glavom? Odluka mora biti logična, ne saosećajna.

Ne uključujte banku: Nikakvi ugovori, nikakve pozajmice, nikakvo ulaženje u zajedničke kredite!

Dugoročna lekcija: Postavljanje granica

Čak i ako taj prijatelj ne uspe u pokušaju manipulacije, tenzija će pokazati pravi karakter te osobe. Ova kosmička kriza služi Ribama kao bolna lekcija o postavljanju čvrstih granica.

Zapamtite: Prijateljstvo koje traži da riskirate sopstvenu stabilnost nije pravo prijateljstvo.

