Astro-trik za novac: Evo šta svaki znak treba da drži u novčaniku da bi privukao bogatstvo

Da li vam pare samo prolaze kroz prste? Ovaj astro-trik za novac menja sve! Otkrijte moćnu amajliju za vaš znak i napunite novčanik.

Pustite priče da se novac lepi samo za one rođene pod srećnom zvezdom. Istina je da pare idu tamo gde su dobrodošle i gde se osećaju sigurno, a jedan proveren astro-trik za novac može promeniti sve u vašu korist. Nećete verovati, ali mala, skrivena amajlija u pregradi vašeg novčanika često pravi razliku između „nemam ni dinara“ i „ide ko podmazano“.

Zvezde tačno znaju šta kome treba. Nije svaka amajlija za svakoga – ono što Ovnu donosi brdo para, Ribama može samo da napravi haos. Zato, poslušajte ovaj savet i pretvorite svoj novčanik u magnet za obilje.

Vatreni i Zemljani znaci: Zlato i srebro kao magnet

Ovan, Lav i Strelac su energija u pokretu i vole moć. Njima novac stiže kad pokažu samopouzdanje. Zato, dragi moji, zlatna boja je vaš najbolji prijatelj. Ne mora to biti pravo zlato – komad bižuterije zlatnog sjaja ili novčić u toj boji ubačen u novčanik pravi čuda. Lavu treba sjaj da bi privukao još veći sjaj, to je prosta matematika.

S druge strane, Bik, Devica i Jarac igraju na sigurno. Njima ne treba blještavilo, već stabilnost. Neka u onaj mali džepić za sitniš ubace srebrni novčić ili kamenčić zelene boje (recimo aventurin). Za Bika je to proveren recept da novčanik nikad ne bude prazan, a Jarčevima pomaže da pametnije ulažu.

Vazdušni i Vodeni znaci: Simboli koji „rade“ posao

Blizanci, Vaga i Vodolija ne drže mesto, pa ni njihov novac. Da pare ne bi „odletele“ brže nego što su došle, treba im stabilizator. Bakarni novčić ili neka stara strana valuta su pun pogodak. To univerzumu šalje poruku da ste spremni za priliv novca sa svih strana sveta. Ma daj, probajte, ništa vas ne košta da ubacite jedan stari peni!

Rak, Škorpija i Ribe su emotivci, ali imaju strašnu intuiciju za pare. Njima riblja krljušt (sačuvana od praznične trpeze) donosi neverovatnu sreću u finansijama. Ako vam je to previše „narodski“, mali biser ili lepa školjka takođe rade posao. Verujte mi, ovo je starinska caka koja kod vodenih znakova ne omanjuje.

Zašto novčanik nikad ne sme biti pocepan?

Džaba vam svi trikovi ovog sveta ako vam je novčanik ofucan i pun starih računa. Energija novca ne podnosi nered i rupe kroz koje bogatstvo curi. Izbacite sve papiriće koji vam ne trebaju, jer oni prave blokadu. Da bi astro-trik za novac zaista proradio, novčanik mora da „diše“. Kupite crveni ili zeleni novčanik ako želite dodatni podsticaj, ali urednost je zakon.

Nije ovo nikakva teška filozofija, već mala pomoć energije kojoj svi težimo. Nemojte čekati da vam pare padnu s neba dok sedite skrštenih ruku. Uredite svoj novčanik, ubacite svoju srećnu amajliju i posmatrajte promene. Javite nam kad prvi neočekivani dobitak stigne, a stići će brže nego što mislite!

