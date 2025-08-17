Astro udar: Do 26. avgusta ovi znakovi postaju bogataši – evo ko menja život

Do 26. avgusta, astrološki tranziti donose novac, uspeh i životne preokrete za odabrane znakove. Horoskop otkriva ko zgrće bogatstvo, a ko ostaje praznih ruku. Proverite da li ste među srećnima.

Ovo nije klasična astro prognoza – ovo je trenutak kada se kosmos urotio da vas pogura ka vrhu.

Lav – vreme je da zablistate (i zaradite)

Lavovima se konačno vraća ono što su dugo ulagali – energiju, trud, ideje. Do kraja avgusta, očekujte priliku koja dolazi kroz javnost, medije, ili čak neočekivani poziv. Novac dolazi kroz kreativnost, ali i kroz hrabrost da kažete „da“ nečemu što vas plaši.

Strelac – novac kroz širenje i rizik

Strelčevi ulaze u fazu ekspanzije. Putovanja, online projekti, saradnje sa strancima – sve to može doneti ozbiljan prihod. Ključ je u tome da ne igrate na sigurno. Ako ste razmišljali da pokrenete nešto svoje, sada je trenutak.

Bik – stabilnost se pretvara u luksuz

Bikovi su poznati po strpljenju, ali sada im se to višestruko vraća. Do 26. avgusta, mogu očekivati povišicu, nasledstvo, ili unosan dogovor. Fokusirajte se na ono što već radite dobro – i dodajte mu vrednost.

Šta da radite ako niste među ovim znakovima?

Ne očajavajte – svi imamo deo horoskopa gde se ove promene dešavaju. Pogledajte svoj podznak, Mesec ili planetu Jupiter. Možda se baš tu krije vaša šansa.

Ne ignorišite znakove

Ako osećate da vam se nešto „namešta“, ne odbijajte. Kosmos ne šalje slučajne poruke. Do 26. avgusta, budite otvoreni, hrabri i spremni da kažete „da“ životu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com