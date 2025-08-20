Astro vodič za finansije: Štedite ovako i samo gledajte kada novac krene da se gomila

Astrologija pokriva mnoge aspekte živote pa i novac i finansije. Evo koje su mere štednje prema zvezdama najbolje za svaki horoskopski znak!

Ovnovi

Umesto da odmah skačete za kupovinu, dajte sebi nekih 30 dana razmišljanja. To će vam pomoći da razlikujete stvarne potrebe od trenutnih želja.

Bikovi

Probajte da jedan dan u nedelji ne trošite novac. Planirajte unapred, pripremite obroke kod kuće i osetite radost koju vam pruža ono što već imate.

Blizanci

Otvorite poseban štedni račun i odvojite novac za štednju od onoga za trošenje. To će vam pomoći da bolje upravljate svojim finansijama.

Rakovi

Naručivanje namirnica putem interneta može vam pomoći da kontrolišete svoje troškove i izbegnete impulsivne kupovine u samoj prodavnici.

Lavovi

Odredite mesečni džeparac za neke svoje male želje i prohteve. To će vam pomoći da bolje kontrolišete svoje impulse i uštedite za važnije stvari.

Device

Iskoristite svoje veštine i naučite kako da sami obavljate poslove poput popravake ili izrade stvari. To će vam pomoći da uštedite novac i osećate se samostalno.

Vage

Razmislite o deljenju i razmeni sa prijateljima kako biste kontrolisali svoje troškove. Stvaranje plana odgovornosti za štednju može biti korisno.

Škorpije

Primenite pravilo 50/15/5: potrošite 50% na osnovne potrebe, štedite 15% i ostavite 5% za hitne troškove. Ostatak možete potrošiti kako želite.

Strelci

Planirajte svoje troškove na osnovu svojih putovanja i aktivnosti. Razmislite o alternativnim opcijama kako biste uštedeli novac.

Jarčevi

Razmislite o kupovini polovnih ili vintage stvari kako biste uštedeli novac i smanjili svoju potrošnju.

Vodolije

Probajte male trikove poput isključivanja kućanih aparata kada ih ne koristite kako biste uštedeli energiju i novac.

Ribe

Proučite primere drugih na društvenim mrežama kako biste naučili male trikove štednje i smanjili svoje troškove.

Probajte, ne košta vas ništa a sigurno će vam pomoći da bolje upravljate svojim finansijama!

