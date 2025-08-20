Astro vodič za finansije: Štedite ovako i samo gledajte kada novac krene da se gomila

Astrologija pokriva mnoge aspekte živote pa i novac i finansije. Evo koje su mere štednje prema zvezdama najbolje za svaki horoskopski znak!
Ovnovi
Umesto da odmah skačete za kupovinu, dajte sebi nekih 30 dana razmišljanja. To će vam pomoći da razlikujete stvarne potrebe od trenutnih želja.
Bikovi
Probajte da jedan dan u nedelji ne trošite novac. Planirajte unapred, pripremite obroke kod kuće i osetite radost koju vam pruža ono što već imate.
Blizanci
Otvorite poseban štedni račun i odvojite novac za štednju od onoga za trošenje. To će vam pomoći da bolje upravljate svojim finansijama.
Rakovi
Naručivanje namirnica putem interneta može vam pomoći da kontrolišete svoje troškove i izbegnete impulsivne kupovine u samoj prodavnici.
Lavovi
Odredite mesečni džeparac za neke svoje male želje i prohteve. To će vam pomoći da bolje kontrolišete svoje impulse i uštedite za važnije stvari.
Device
Iskoristite svoje veštine i naučite kako da sami obavljate poslove poput popravake ili izrade stvari. To će vam pomoći da uštedite novac i osećate se samostalno.
Vage
Razmislite o deljenju i razmeni sa prijateljima kako biste kontrolisali svoje troškove. Stvaranje plana odgovornosti za štednju može biti korisno.
Škorpije
Primenite pravilo 50/15/5: potrošite 50% na osnovne potrebe, štedite 15% i ostavite 5% za hitne troškove. Ostatak možete potrošiti kako želite.
Strelci
Planirajte svoje troškove na osnovu svojih putovanja i aktivnosti. Razmislite o alternativnim opcijama kako biste uštedeli novac.
Jarčevi
Razmislite o kupovini polovnih ili vintage stvari kako biste uštedeli novac i smanjili svoju potrošnju.
Vodolije
Probajte male trikove poput isključivanja kućanih aparata kada ih ne koristite kako biste uštedeli energiju i novac.
Ribe
Proučite primere drugih na društvenim mrežama kako biste naučili male trikove štednje i smanjili svoje troškove.
Probajte, ne košta vas ništa a sigurno će vam pomoći da bolje upravljate svojim finansijama!
