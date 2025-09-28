Astro vodič za karijeru: Koji je najbolji, a koji najgori posao za vaš horoskopski znak?

Astrološkinja Rose Smit otkriva koja zanimanja savršeno odgovaraju vašem horoskopskom znaku, ali i ona koja vam mogu oduzeti entuzijazam i motivaciju.

Ovan

Idealni posao za Ovnove podrazumeva liderske i dinamične uloge, kao što su preduzetnik, menadžer ili profesionalni sportista. Rutinski administrativni poslovi i pozicije sa strogo definisanim procedurama predstavljaju najveći pad energije i motivacije.

Bik

Bikovi najbolje funkcionišu u stabilnim, estetski orijentisanim karijerama: finansijski savetnik, kuvar ili dizajner enterijera. Poslovi sa čestim promenama, neizvesnim rokovima i zahtevima za brze odluke, kao što su startapi i freelance, izazivaće im nepotreban stres.

Blizanci

Blizanci blistaju u komunikaciji, pa su novinar, PR stručnjak, profesor ili prevodilac idealna opcija. Istraživački poslovi u izolaciji, arhiviranje i duge smene za kompjuterom bez interakcije brzo ih demotivišu.

Rak

Empatični Rakovi oblikuju sjajne socijalne i zdravstvene karijere: psiholog, medicinska sestra ili socijalni radnik. Visoki korporativni menadžment ili poslovi daleko od domaće atmosfere i emotivne sigurnosti čine da se osećaju izgubljeno.

Lav

Lavovi su stvoreni za scenu i vođstvo – gluma, menadžment, politički angažman ili modeliranje naglasiće njihovu harizmu. Poslovi iza scene ili administrativne funkcije gde nisu u centru pažnje brzo ih obeshrabruju.

Devica

Analitične Device uspevaju u preciznim, detaljnim oblastima: farmacija, statistika, računovodstvo ili urednički poslovi. Kreativne industrije bez jasnih struktura i stalne dinamike izazvaće kod njih osećaj haosa i nezadovoljstva.

Vaga

Vage sijaju u pravnom i diplomatskom svetu, ali i u dizajnu i modi. Advokat, sudija ili modni stilista savršeno usklađuju njihov osećaj za harmoniju. Konfliktne i neizbalansirane sredine, kao i izolovani poslovi, narušiće im unutrašnji mir.

Škorpija

Intenzivne Škorpije nalaze ispunjenje kao detektivi, hirurzi, istraživači ili finansijski analitičari. Poslovi koji zahtevaju površnu komunikaciju, brze krajnosti i nedostatak dubine vode do frustracije i osećaja besmisla.

Strelac

Slobodoumni Strelčevi rastu kao putnički vodiči, profesori ili sportski treneri. Kontinuirani kancelarijski poslovi i strogo definisane svakodnevne obaveze sputavaju im avanturistički duh.

Jarac

Jarčevi grade karijeru kroz ambiciozne i dugoročne projekte: izvršni direktor, arhitekta ili inženjer. Poslovi bez mogućnosti napredovanja i oni koji ne zahtevaju disciplinu i odgovornost uskraćuju im osećaj postignuća.

Vodolija

Inovativne Vodolije najbolje uspevaju u nauci, tehnologiji i humanitarnom radu. Tradicionalne kancelarijske strukture bez prostora za kreativnost i originalnost brzo ih ovladavaju dosadom.

Ribe

Ribe cvetaju u umetničkim i terapeutsko-empatijskim profesijama: slikar, muzičar, terapeut ili medicinska sestra. Poslovi sa strogim procedurama, visokim stepenom rutine ili vojnim, policijskim disciplinama kvare im vezu sa intuicijom i maštom.

