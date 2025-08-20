Astrolog kaže da jedan horoskopski znak još na rođenju osvojio „kosmičku lutriju“

Astrolog Majk Mejz tvrdi da je biti rođen pod jednim određenim znakom zodijaka isto kao osvojiti kosmičku lutriju, jer poseduju karakteristike koje ostalim znacima deluju nedostižno.

Nepobediva energija i konceptualni um

Strelac, na prvi pogled, deluje vedro i otvoreno, ali iza te optimističke maske krije se filozofski um koji neumorno razrađuje nove ideje. Njihova sposobnost da „konceptualizuju“ složene misli ostavlja druge zatečenima, pa ljudi često ne uspevaju da prate njihov tempo.

Živahnost koja ne poznaje granice

Ovaj znak ne poznaje pojam „dosada“. Spontanost ih gura ka avanturama i promenama, a istovremeno neguju širok krug pouzdanih prijatelja i emotivnih veza. Iako retko miruju, umeju da postave jasne granice i biraju najbolje saradnike i partnere.

Prirodna sreća i magična intuicija

Strelac je simbol dobre sreće, obilja i znanja. Njihov pozitivan pogled na život brzo pretvara negativne situacije u prilike za rast. Umesto da uče iz knjiga, oni usvajaju mudrost kroz iskustvo i znaju šta treba učiniti u pravom trenutku, kao da im intuicija neprestano šapuće rešenja.

Vladavina Jupitera

Planeta Jupiter, koja vlada Strelcom, donosi ekspanziju, blagostanje i neiscrpnu veru u uspeh. Zahvaljujući tom kosmičkom uticaju, Strelci redovno dobijaju neplanirane prilike i ostvaruju ciljeve bez velike borbe.

Iako samo Sunčev Strelac zaista deluje kao dobitnik kosmičke lutrije, svako ko u natalnoj karti ima Jupitera u Strelcu ili povezanog s ovim znakom, može da oseti isti nalet sreće i inspiracije.

