Astrologija otkriva koji su najgori muževi u horoskopu: Jedan nepopravljivi švaler, a drugi beznadežna lenština

Noćna mora za osobe koje žele stabilnu vezu ili brak?

Iako je pojam „savršenosti“ različit za svakog od nas, reklo bi se da postoje horoskopski znakovi koji imaju manje šanse da budu dobri supružnici u odnosu na ostale.

Jednostavno rečeno, pojedini znakovi se ne snalaze najbolje u ulozi muževa.

Ovan

Ovo je jedan od tri vatrena znaka u zodijaku, čija prodorna energija ruši sve barijere. Međutim, kada je u pitanju klasičan bračni odnos, muškarcu Ovnu to nikada ne može da bude dovoljno. On u braku nastoji da traži više i sve mu brzo dosadi, jer su mu potrebni novi izazovi. Zbog toga muškarci Ovnovi koji se ožene, iako se možda ne odluče na razvod, često se desi da su neverni u braku.

Vodolija

Kako je ovo znak koji najmanje veruje u instituciju braka, bilo kakav pokušaj da živi formalan život u braku može da mu deluje kao oduzimanje sopstvene slobode. Vodolije se bore za slobodne odnose i u njima se najbolje osećaju. Zbog toga nikada ne mogu da garantuju za sebe da će biti pouzdani muževi, jer će umesto toga uvek biti mnogo bolji prijatelji. Vodolije se u mladosti retko vežu za jednu osobu. Već u poodmaklim godinama znaju da sačuvaju brak i budu odani saputnici. Previše su okrenuti sebi i prave lenštine kada je u pitanju pokretanje na rad i odnose.

Vaga

Muškarac Vaga je neko ko po pravilu traži dominantnijeg partnera od sebe, jer na taj način stvara balans zbog svoje neodlučnosti. Kada ima dominantnijeg partnera u braku, onda to postaje uravnoteženo, ali samo dok drugoj strani to odgovara. U krizama će uvek biti neodlučan bez dovoljno inicijative. Zbog toga se za muškarce Vage smatra da su slabi da bi bili glava porodice, piše Najžena.

