Astrološka energija četvrtka donosi prosvetljenje za 3 znaka, od 9. aprila sve je lakše

Tri horoskopska znaka se u poslednje vreme osećaju zaglavljeno, ali to se menja posle 9. aprila 2026. Astrološka energija četvrtka donosi preko potrebno prosvetljenje i pomaže im da uklone sve prepreke koje su ih zaglavljivale.

Ova tri horoskopska znaka se u poslednje vreme osećaju zaglavljeno, ali to se menja posle 9. aprila 2026. Tokom opadajućeg rasta u Jarcu, dolazi trenutak prosvetljenja, a značajan uvid koji dolazi sa njim koji ne sme da nam promakne.

Ova praktična lunarna energija nam pomaže da shvatimo da smo možda sve ovo vreme pogrešno radili. Možda postoji druga perspektiva koju treba da usvojimo ako želimo da postignemo uspeh kakav imamo na umu.

Za ove astrološke znake, četvrtak je vreme da pažljivo pratimo šta se dešava i da to pustimo da se krčka u našim glavama. Zatim delujemo na osnovu toga, sa svrhom i namerom. Postoji razlog zašto menjamo svoja gledišta i moramo da razumemo i zašto.

1. Bik – pravi zamah počinje danas

Bilo je mnogo stvari na koje niste želeli da gledate jer kada ste to uradili, znali ste da ćete morati nešto da preduzmete povodom toga. Neko vreme ste jednostavno bili previše lenji da se nosite sa svim tim.

Neznanje je blaženstvo, kako kažu. Pa ipak, 9. aprila, konačno se osećate kao da ste spremni. Ne samo da se osećate spremno da gledate, već i da delujete.

Stagnacija ponekad igra ulogu u našim životima, ali samo do sada. A sada je njena uloga završena. Bili ste zaglavljeni, i sada je vreme da krenete napred.

Pravi zamah počinje za vas u četvrtak dok uvidi pristižu i zaista dobijate ukus onoga što vas čeka. Želite da budete onaj koji upravlja ovim delom sudbine, pa ustajete i radite to!

2. Škorpija – sve izgleda mnogo lakše

U četvrtak ćete dobiti neke informacije koje menjaju život i veoma su pozitivne. Dovoljno je inspirativno da želite da počnete ispočetka, potpuno.

Imate nekoliko ozbiljnih odluka koje treba da donesete, a sve to izgleda mnogo lakše za sprovođenje od danas. Ono što se u jednom trenutku činilo blokiranim i zbunjujućim sada izgleda kao mali zadatak. Vi to možete!

Motivisani ste da pređete na viši nivo, a jedini način da to uradite jeste da to uradite. Toliko je jednostavno. Razbili ste to na delo i sada nema izgovora. Danas znate šta da radite.

3. Ribe – zavirite u svoj um i ispravite greške

Oduvek ste bili otvoreni za uticaje i ponekad shvatite da nije svaki uticaj dobar. Zato je ovaj dan toliko važan za vas. On vam omogućava da vidite pravu razliku između onoga što je ispravno za vas i onoga što je pogrešno.

Astrološka energija četvrtka je toliko jaka da vas tera da duboko zavirite u svoj um. Otkrivate da je sve što treba da uradite da oprostite sebi. Stajali ste sebi na putu, ali ne više.

Sada kada znate šta vas je držalo zaglavljene, možete krenuti napred. Sada ste povezani sa mnogo višom silom. Uvid koji dobijete tokom ovog dana stavlja vas u bolju poziciju da ispravite greške iz prošlosti, dok gradite sebi lepu i bezbednu budućnost.

