Astrološka kombinacija iz pakla: Ove svekrve i snaje su definitivno najgori spoj!

Na složen odnos snaje i svekrve utiče mnogo faktora, a mnogo zavisi i od toga kakav stav je zauzeo mamin sin…

Hoćeš li imati svekrvu iz pakla ili će vas zvezde pomilovati pa ćete dobiti najbolju svekrvu na svetu? Nastavak teksta mogu da pročitaju i one žene koje su u ulozi svekrve. Dakle, kako ćete se slagati sa snajom? Jer, ruku na srce, i snaja ima boljih i lošijih…

Najgore kombinacije horoskopskih znakova svekrva i snaja

Ovan i Jarac

Dok će Ovan verovatno biti previše otvoren i društven, Jarac bi radije bio prizemljen i proračunat i odvojio vreme da prihvati drugu osobu. Imaju suprotne stavove, što čini njihovu vezu teškom.

Bik i Lav

Tvrdoglavost bi mogla da bude razlog za većinu svađa u ovoj kombinaciji. Dok Lav može da bude dramatičniji u pogledu svojih osećanja, Bik će biti suzdržaniji u svom izražavanju. Oba znaka imaju visoki faktor pouzdanosti pa mogu da porade na svojim razlikama ako sputaju svoju tvrdoglavost.

Blizanci i devica

Uvek promenjivi i slobodoumni Blizanci smetaće dobro isplaniranoj perfekcionisti Devici. To bi moglo da dovede do beskrajnih svađa između njih dve. Otvorena komunikacija je ključ za rešavanje međusobnih razlika.

Rak i Vaga

Rak je preteran s emocionalnom stranom te često ulazi u svoju ljušturu, što može smetati Vagama. S druge strane, Vaga može delovati kao da ignoriše raka. Iskazivanje poštovanja jedna drugoj definitivno može da reši mnoge probleme među njima.

Škorpija i Vodolija

To su dva snažna znaka s vrlo različitim misaonim procesom. Nedostatak poštovanja za mišljenje drugoga najveći je izazov u njihovom odnosu. Jednom kad se napusti potreba za nadjačavanjem, a tvrdoglavi temperamenti omekšaju, mogu naučiti da prijateljski koegzistiraju, piše Miss7.

Strelac i Ribe

Strelac ceni svoju slobodu i može da pomisli da je energija riba previše „lepljiva“. Ribe bi često mogle da budu emocionalno povređene netaktičnošću strelca. Međutim, nije sve izgubljeno. Nad obe vlada Jupiter, planeta znanja. Ako iskoriste čak i malo svoje mudrosti za razumevanje osećanja druge osobe, mogu izgraditi čvrste temelje ljubavi i poštovanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com