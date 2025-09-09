Astrološka nepravda: Ovaj znak se uvek izvuče, dok ostali nose tuđe terete

Znak koji se uvek izvuče, dok vi ispaštate. Da li ste vi taj koji nosi tuđe greške?

Ako ste ikada imali osećaj da vas život udara tuđim greškama, a da neki ljudi uvek prođu nekažnjeno – niste ludi. Astrologija ima objašnjenje. Postoji jedan znak koji kao da je rođen sa diplomom iz izvlačenja. Dok drugi nose krivicu, ovaj znak se smeška iz senke, neokrznut.

Ko je majstor izvlačenja?

Blizanci. Da, baš oni. Njihova sposobnost da se prilagode, promene mišljenje u letu i uvek imaju „ali“ u rukavu – čini ih gotovo neuhvatljivim. Dok vi analizirate šta ste rekli i kako ste nekog povredili, Blizanac je već tri koraka dalje, u novoj priči, sa novim alibijem.

Ostali znakovi kao emocionalni štit

Rak će preuzeti krivicu i kad nije njegova. Jarac će ćutati i raditi duplo da popravi štetu. Ribe će plakati, Lav će dramiti, ali Blizanac? On će racionalizovati, relativizovati i – nestati. I ne, nije nužno zlo. To je mehanizam preživljavanja. Ali dok jedni nose teret, drugi nose masku.

Da li je to fer?

Naravno da nije. Ali je tačno. I zato je važno da znamo kako funkcionišemo. Ako ste Blizanac – zapitajte se da li ste nekad nekog ostavili da „pokupi vaše mrvice“. Ako niste – bravo. Ako jeste – vreme je za karmički balans.

Kako se zaštititi?

Ne radi se o tome da krivimo znakove. Radi se o tome da prepoznamo obrasce. Ako ste skloni da preuzimate tuđe greške – stanite. Postavite granice. Ako ste skloni da se izvlačite – zapitajte se zašto. Horoskop nije sudbina, ali jeste ogledalo. A u ovom ogledalu – neko se smeška, dok drugi plaču.

