Astrološka prognoza za jesen: 3 znaka ulaze u najvažniji ciklus u 10 godina

Foto: Krstarica/AI

Tri znaka ulaze u ciklus koji menja život – saznaj da li si među njima i šta ti jesen donosi.

Ako ste Rak, Strelac ili Jarac, jesen 2025. donosi vam najvažniji ciklus u poslednjih 10 godina – vreme je da presečete, odlučite i krenete novim putem. Ova sezona vas stavlja pred lične raskrsnice koje ne možete ignorisati.

Zašto baš ova jesen menja sve za Rakove, Strelčeve i Jarčeve?

Zato što se astrološki dešavaju snažni pomračenja i tranziti koji direktno pogađaju ove znakove. Rak se suočava s porodičnim izazovima, Strelac sa karijernim izborima, a Jarac sa unutrašnjim preispitivanjem. Sve što ste do sada gurali pod tepih – izlazi na površinu.

Rak: Kako da se izborite sa porodičnim pritiskom ove jeseni?

Preseci odnose koji te iscrpljuju i postavi granice – to je prvi korak ka emotivnoj stabilnosti. Pomračenje Sunca u Devici i Meseca u Ribama osvetljava tvoje temelje – porodicu, dom, sigurnost. Ako osećaš da te neko guši, vreme je da kažeš „dosta“. Ova jesen ti daje šansu da izgradiš mir – ali moraš da ga zatražiš.

Strelac: Kako da donesete pravu odluku u karijeri?

Odaberi ono što te pokreće, a ne ono što ti garantuje sigurnost. Pomračenje u Devici donosi iznenadne ponude – ali Mars u Škorpiji traži da se boriš za ono što ti pripada. Ako si na raskrsnici, ne biraj iz straha. Biraj iz strasti. Jesen ti daje vetar u leđa – ali ti moraš da ga uhvatiš.

Jarac: Kako da se oslobodite prošlosti i krenete dalje?

Postavi granice, oprosti sebi i definiši nove ciljeve. Saturn u Ribama te tera da se suočiš sa sobom. Pomračenje Meseca otvara stare rane, ali i daje šansu za isceljenje. Ako osećaš da si zaglavljen, jesen ti nudi izlaz – ali moraš da ga prepoznaš. Mars ti pomaže da se povežeš s ljudima koji te razumeju.

Kako da iskoristite ovaj ciklus najbolje što je moguće?

  1. Zapiši šta ti više ne služi – odnose, navike, strahove.
  2. Postavi sebi jedno pitanje: „Šta zaista želim?“
  3. Donesi jednu odluku koja te plaši, ali ti donosi slobodu.
  4. Okruži se ljudima koji te ne troše, već pune.
  5. Veruj da je kraj zapravo početak – jer jeste.

Zaključak za skeniranje:

Rak: porodični rezovi, emotivna stabilnost

Strelac: karijerna raskrsnica, hrabri izbori

Jarac: unutrašnje čišćenje, novi ciljevi

Ne ignoriši znakove – oni te vode ka sebi

