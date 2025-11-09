Astrološki kalendar bogatstva: Kada vaš znak dolazi na red – tačni datumi uspeha

Otkrijte Astrološki kalendar bogatstva za novembar i decembar 2025. – tačni datumi kada vaš znak ima najveće šanse za finansijski uspeh.

Astrološki kalendar bogatstva za kraj 2025. donosi precizne datume kada svaki horoskopski znak ima pojačanu šansu za finansijski uspeh. Ako ste se pitali kada je vaš trenutak, evo tačnih dana kada zvezde rade za vas – bez praznih obećanja, uz konkretne savete.

Astrološki kalendar bogatstva – datumi po znaku:

Ovan – 22. novembar: Mars u sekstilu sa Plutonom. Dan za hrabre poteze i pregovore.

Bik – 9. decembar: Venera u osmoj kući. Idealno za pasivne prihode i investicije.

Blizanci – 27. novembar: Jupiter u trigonu sa Suncem. Online zarada i javni nastupi.

Rak – 4. decembar: Mesec u trigonu sa Neptunom. Intuitivne finansijske odluke.

Lav – 30. novembar: Sunce u sekstilu sa Saturnom. Stabilnost kroz saradnje.

Devica – 12. decembar: Merkur u kući karijere. Pregovori, CV, intervjui.

Vaga – 25. novembar: Venera u trigonu sa Jupiterom. Ulaganja u estetiku i partnerstva.

Škorpija – 18. novembar: Mars u konjunkciji sa Suncem. Lični rast i preokret.

Strelac – 3. decembar: Jupiter u kući finansija. Rizik sa planom donosi dobit.

Jarac – 6. decembar: Saturn u sekstilu sa Merkurom. Mudre, dugoročne odluke.

Vodolija – 28. novembar: Uran u trigonu sa Venerom. Neočekivani dobitak kroz inovacije.

Ribe – 10. decembar: Neptun u sekstilu sa Plutonom. Intuitivne odluke donose rast.

Praktični saveti:

Iskoristite 3 dana pre i posle svakog datuma – tranziti imaju širinu.

Kombinujte astrološki momenat sa realnim akcijama: aplicirajte, investirajte, pokrenite.

Vodite dnevnik – šta ste uradili i šta se desilo.

Odgovori na pitanja o finansijskim astrološkim datumima

Da li su ovi datumi tačni za sve?

– Ne,ovo su opšti tranziti. Za preciznost, pogledajte svoj natalni horoskop.

Mogu li da iskoristim više datuma?

– Da, ako imate više planeta u različitim znacima, imate više šansi.

Šta ako propustim svoj datum?

– Ne brinite – energija traje nekoliko dana. Fokusirajte se na sledeći tranzit.

Kako da se pripremim?

– Napravite plan, budite aktivni, ne čekajte da novac padne s neba.

Astrološki kalendar bogatstva nije samo niz datuma – to je poziv da prepoznate svoj trenutak i delujete. Svaki znak ima svoj dan kada se energija novca, šanse i lične vrednosti poklapa sa nebeskim ritmom. Ako ste se pitali kada je vreme da rizikujete, investirate ili tražite više – sada znate. Ne čekajte da se sve poklopi samo od sebe. Pogledajte svoj datum, pripremite se i dozvolite sebi da zablistate.

Jer kad se zvezde slože – vi ste sledeći na redu.

