Astrolozi im danas predviđaju veoma srećan dan, ovi znakovi imaju najbolje horoskope, zasijaće kao nikada

Mars, planeta odlučnosti orijentisana na akciju, nalazi se u Devici, i kada dostigne ono što se naziva kritičnim stepenom, život dospeva do vrhunca i ne može se ništa drugo učiniti dok se ne pronađu rešenja.

Danas se ne beži od problema već se pronalaze se rešenja za one najhitnije. To je deo onoga što današnju astrološku prognozu čini tako posebnom. Kada se problem reši za svaki od ovih pet astroloških znakova, teret pada sa ramena. Život se čini lakšim, a svet sija kao nikada pre. S pesmom nastavljamo dalje.

Univerzum govori da je vreme za uspeh za pet horoskopskih znakova koji imaju veoma dobre horoskope 26. septembra:

1. Ovan

Danas ćete rešiti problem vezan za vaše zdravlje i dnevne rutine. Nepostojanje rutine koje se možete pridržavati bio je faktor stresa u vašem životu. Nema ništa gore od stvari koje vam stoje na putu. Imate ljude koje treba da vidite i mesta koja treba da posetite. Želite da se osećate kao da je put očišćen od bilo kakvog krhotina kako biste mogli da se ljuljate i kotrljate kroz svoj život.

Nećete gubiti vreme sa rutinama koje ne funkcionišu. Današnji veoma dobar horoskop je o napretku, a vi idete napred.

2. Škorpija

Danas imate prijatelje u svom životu koji vas neće izneveriti bez obzira na sve. Kada je Mars u Devici, osećate intenzivnu vezu koja se formira između prijatelja i kolega koji su lojalni i posvećeni cilju i jedni drugima. Shvatate ko su članovi vašeg plemena i to vam je izuzetno posebno.

Ovo je dan kada znate gde pripadate, i iako ta spoznaja možda neće uključivati svakodnevne ćaskanje uz kafu ili susrete uživo ove nedelje, samo znanje je dovoljno. Znate koga možete pozvati. Imate jak osećaj ko će biti tu za vas, a ko neće biti. Vaš krug poverenja je hermetički zatvoren, a život je tako dobar.

3. Jarac

26. septembra shvatićete nešto što ranije niste, i to je zapanjujuće dobro. Naučite da ne možete stvari uzimati zdravo za gotovo. Iako ste oduvek znali da je ovo činjenica, bilo je trenutaka kada ste želeli da verujete u najbolje u nekoj osobi ili cilju.

Zato ste, u slepoj veri, prihvatili narativ. Međutim, danas konačno dostižete tačku u svom životu gde vam je u redu da budete u krivu. Zapravo ste srećni što ste saznali da ste se uzdali u nešto pogrešno.

Današnji pogrešan korak je uspon u pravom smeru. Možda niste srećni što ste bili zavedeni u prošlosti, ali današnje saznanje koje vam otvara oči pomaže vam da vidite istinu. A kada je jednom vidite, ne možete je zaboraviti!

4. Devica

Spremni ste da preuzmete odgovornost za svoje postupke i da se podstaknete da radite stvari za koje znate da moraju da se urade sve vreme. Deo vas može biti pomalo ljut ili čak uznemiren činjenicom da ste toliko dugo čekali.

Ipak, znate da je vaša ljudska priroda ponekad malo čudna. Baš ste kao i drugi kojima je ponekad potrebno vreme da shvate stvari. Danas ćete sebi dati malo milosti i prigrliti trenutak onakvim kakav jeste. Bićete srećni što imate ono što vam je potrebno sada. Za vas, to je sve što će biti važno, i to je ono što danas čini veoma dobrim danom horoskopa, zaista!

5. Ribe

Imaćete veoma dobar horoskop 26. septembra zato što ste pronašli pravu osobu sa kojom ćete biti sami kroz dobro i loše. Možda ćete otkriti ko je vaša osoba za život ili smrt kroz neočekivanu svađu. Vidite se u najgorem izdanju, i kroz proces oproštaja i isceljenja, vaša veza postaje jača nego ikad pre.

Jedno je biti sa osobom kroz dobra vremena. Druga je stvar biti sa nekim kroz teška vremena i ostati zajedno. Od toga se snovi prave za ljubav i veze. Osećate da imate partnera koji može bezuslovno da vas voli i brine o vama, i da se pravedno bori protiv toga.

Ovo je odličan horoskopski dan za vas, Ribe. To je sve što ste ikada želeli: društvo i vernost, sve u ljudskom obliku, prenosi YourTango.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com