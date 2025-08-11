Astrolozi otkrivaju: Horoskopski znak određuje koliko ćete biti uspešni u životu

Uspeh u životu povezan je sa osobinama vašeg horoskopskog znaka koje oblikuju vašu ambiciju i upornost

Naučnici su analizirali horoskopske znake preko 100 slavnih ličnosti ne bi li otkrili da li su na njihov uspeh, pored talenta, uticali i drugi faktori.

Rezultati su pokazali da osobe čiji je horoskopski znak Strelac imaju duplo veće šanse da postanu zvezde nego što je to slučaj sa drugim znacima. Istraživanje je otkrilo da je jedna od pet slavnih ličnosti u horoskopu bila Strelac i da je rođena između 22. novembra i 21. decembra.

Strelci su po svojoj prirodi ambiciozne, širokoumne osobe koje je u pojedinim trenucima mogu biti spremne i na raspravu, što je možda i razlog njihovog uspeha u veoma kompetitivnom i neopraštajućem svetu šou biznisa.

Na drugom mestu horoskopskih znakova predodređenih za uspeh i slavu nalaze se Device, a nakon njih Rakovi, Ribe i Vodolije.

Poznate Device uključuju Majkla Džeksona, glumca Mekolija Kalkina, kao i zvezde filmova o Hariju Poteru Ruperta Grina i Toma Feltona.

Iako je imao najmanje poznatih predstavnika, svega pet, horoskopski znak Bik su tokom istorije predstavljale Dženet Džekson i Širli Templ, piše b92.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com