Astrolozi otkrivaju: Ovi horoskopski znakovi nikad nemaju i neće imati novac

Astrolozi otkrili koji će znakovi zauvek živeti u bedi – da li se i vi nalazite na listi „siromašnih“?

Neki ljudi zarađuju novac kao od šale, neki čak i bez imalo muke, ali nekim horoskopskim znakovima su zvezde još na rođenju zapečatile sudbinu i odredile da zauvek žive u bedi!

Vodolija

Vodolija ne živi u skladu sa zakonima društva, što znači da mu finansijska sposobnost nije na popisu prioriteta. Ova osoba je sklona invenciji i dizajnu. Osim toga, ona stalno razmišlja o tome šta čeka čovečanstvo u budućnosti i nastoji da učini živote onih oko sebe boljim. Nije iznenađujuće da Vodolija ulaže sva raspoloživa sredstva u svoj razvoj ili projekte. Vodolija nije materijalista i stoga mu ne treba puno novca za život.

Strelac

Ne može se reći da Strelac ne zna zaraditi ili da ga svuda prate neuspesi. Pri je reč o infantilnom odnosu prema rezultatima svoga rada i zarađenom novcu. Strelac ne broji novac, a osim toga stalno ga troši na vlastite hirove, pozajmljuje prijateljima i uopšte se ne seća kome je i koliko pozajmio. Osim toga, ovo je kockar koji lako može izgubiti urednu svotu u kazinu ili na nagradnoj igri. Ali ono što je najzanimljivije, Strelca nimalo ne pogađa nedostatak novca.

Rak

Raku je teško da se nadmeće sa ljudima koji su asertivni, lukavi i podmukli. Kodeks časti ove osobe ne dopušta da obmanjuje druge i profitira na tuđ račun. Kod ovih ljudi nema besramnosti koja dopušta da za sebe uvek uzimaju najbolje. Konačno, predstavnik ovog znaka nema karakter jake volje, zahvaljujući kojoj bi mogao preuzeti menadžersku poziciju i pokazati se kao kompetentan strateg. Takođe, osobe rođene u ovom znaku često razvijaju zavisnosti, poput zavisnosti o drogama ili kockanju. U ovom slučaju, Rak počinje da troši sva raspoloživa sredstva na svoju destruktivnu naviku, na kraju terajući ne samo sebe, već i svoje voljene u dugove.

Ribe

Ribe doživljavaju stalne finansijske poteškoće. Sanjivi i neprestano lebdeći u oblacima, predstavnici ovog znaka nisu prilagođeni teškom fizičkom radu. A da zarade novac svojim talentima i razvijenim umom, Ribe ometa prirodna skromnost i sumnja u sebe. Ti ljudi propuštaju stotine prilika da dobiju pristojan posao, samo zato što se smatraju nedostojnim toga. Postoji još jedna značajka koja sprečava Neptunove štićenike da se osećaju finansijski nezavisni. Osobnosti ovog znaka uopšte ne znaju da štede. Spremni su kupiti bilo koju sitnicu koja im se sviđa, ne razmišljajući o tome zašto im je takva stvar potrebna i hoće li biti korisna. Šta više, Ribe često podižu kredite za kupovinu nepotrebnih stvari, a dugi niz godina plaćaju ono što dugo nisu koristili.

Vaga

Vage imaju neverovatan osećaj za lepotu. To su prave estete koje uživaju u lepoti sveta i njegovoj neverovatnoj raznolikosti. Očigledno je da je takvim ljudima stran materijalni svet s njegovim stresom i natecanjem. Štićenici Venere nisu spremni posvetiti svoj život borbi za materijalne vrednosti pa uče racionalno trošiti ono što zarade bez naprezanja. Zapravo, bez puno bogatstva, Vage se mogu nazvati sretnim ljudima, jer rade ono što stvarno vole. „Umetnik uvek mora biti gladan“, ovaj moto savršeno pokazuje predstavnike ovog znaka, koji su srećni što stvaraju remek-dela umetnosti, a ne što im se u džepu pojavila velika svota novca.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com