Astrolozi tvrde da je ovo najbolji horoskopski znak: U svemu briljira i svi ga prosto obožavaju

Postoje horoskopski znakovi koji zrače posebnom energijom, ali jedan se po svemu izdvaja. Nije samo talentovan i harizmatičan – ljudi ga vole, život mu ide od ruke, i često se nađe u centru pažnje, čak i kada to ne pokušava. Astrolozi širom sveta saglasni su: jedan znak Zodijaka je pravi favorit univerzuma.

Koji je to znak i zašto je poseban?

Prema astrolozima, Lav je znak koji ubedljivo vodi kao „najposebniji“ u horoskopu. Rođeni između 23. jula i 22. avgusta, Lavovi su poznati po svom samopouzdanju, velikodušnosti, i sposobnosti da zasijaju u svakoj situaciji.

I ne, nije stvar samo u harizmi – iako je imaju na pretek. Lavovi su često i prirodni lideri, osobe koje inspirišu druge, osvajaju svojom pojavom i retko prolaze neprimećeno. Njihov entuzijazam, vera u sebe i optimizam čine ih magnetima za uspeh – i za simpatije okoline.

Šta kažu astrolozi o njihovom karakteru?

Harizmatični i otvoreni – ljudi se uz njih osećaju dobro, pa često postaju omiljeni u društvu

Imaju snažan osećaj za pravdu i neće ćutati ako misle da nešto nije fer

Odani su i brižni prema onima koje vole

Vole luksuz, lepotu i priznanja, ali znaju i kako da ih zasluže

Zrače energijom vođe, čak i kad nisu formalno na toj poziciji

Zašto su Lavovi “miljenici univerzuma”?

Mnogi astrolozi veruju da Lav ima snažnu karmičku ulogu – da svojim prisustvom pokreće, menja, osvetljava prostor i ljude oko sebe. Njihova sunčeva energija (Lav je pod vladavinom Sunca) daje im posebnu toplinu, snagu i magnetizam koji ne može da prođe nezapaženo.

Zato se često kaže da gde god se pojavi Lav – tamo počinje žurka, posao kreće da ide bolje, a ljudi počinju da se smeju više.

Ako ste rođeni u ovom znaku, znajte da nosite moćnu energiju i ogromnu odgovornost. A ako poznajete Lava – sada vam je verovatno jasno zašto su toliko posebni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com