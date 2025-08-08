Astrolozi tvrde da je ovo najpošteniji znak, videćete i zašto kad pročitate najkompletniji opis njegovog karaktera

Mnogi astrolozi Vage se ističu kao znak koji simbolizuje poštenje i pravednost.

VAGA

Od 24. septembra do 23. oktobra

Vaga je muški vazdušni znak Zodijaka na koji najviše deluju Venera i Saturn. Veoma uravnotežen karakter sa puno smisla za pravdu. Ljudi rođeni u ovom znaku su sentimentalni, nežni i osećajni ali i skloni veoma brzom zaljubljivanju. Sve mogu da žrtvuju za ljubav, ali brzo mogu da promene objekat žrtvovanja i da traže druge ideale.

Kod ovog znaka kao retko gde naročito se uočava veliki broj različitih karakternih osoba. Ove osobine daju harmoničan i staložen karakter, večiti optimizam i ogromnu želju za putovanjima. Veoma su nežni i osećajni mada to ne žele i da pokažu. Uvek žele da budu samostalni i ne dopuštaju nikakvo delovanje na svoj ranije smišljeni plan. Otvoreno priznaju svoje poraze i toga se ne stide, ali znaju biti i veoma tajanstveni kao retko koji znak. Senzibilni su ali i realni, svesni su evojih i tuđih vrednosti i baš zbog toga večito lutaju u ljubavi, jer ne podnose zavaravanja.

Nemaju odlučnosti u brzom delovanju, plaše se da istrče suviše napred, žele sve obaviti u pozadini i bez mnogo reklame. To su osobe koje najradije traže kompenzaciju za sve promašeno u životu i u tome ne biraju ni meru ni način. Imaju smisla da organizuju velike stvari, ali prilikom završnih akcija su slabi i malodušni.

Mada su prilično društveni, oni imaju mali broj prijatelja; to je prvenstveno zbog toga što prijatelje biraju po nekom svom tajanstvenom i veoma suptilnom ključu. Nemaju veliki stepen odgovornosti i uzek u poređenju sa društvom stavljaju lične interese ispred ostalih. Zbog toga postaju žrtve kratkotrajnih zadovoljstava. Odmah posle toga im je jasno da su pogrešili, ali tvrloglavo čine istu takvu grešku već posle nekoliko dana. Pravedni i nestalni optimisti, to su ljudi rođeni u znaku Vage.

U porodici su neprikosnovene gazde. Žele da o svemu budu konsultovani i da daju svoje mišljenje j svakom problemu. Ipak, uticaj Venere je očigledan. Ovde ima najviše stidljivosgi i moralne nastranosti.

Njihovi kvaliteti su ljubaznost, vernost, realnost i pažljivost, a mane lenjost, neodgovornost i apatija.

Oboljevaju od bubrega, a i od bolesti koje su posledica gurmanluka.

Čitavag života moraju da se bore protiv svoje preosetljivosti. Na njih deluje svaki neuspeh i to će oni suviše dobro osetiti. He treba da suviše ozbiljno shvataju svoje promašaje koji su došli baš tamo gde su se nadali sigurnom uspehu. Osetljivi su na kritiku, nelažnju i nepravdu do te mere da čak i beznačajne incidente pretvaraju u lrobleme najveće vrste. Na njihovu finu i osećajnu prirodu, koja doprinosi mnogo prijatnosti njihove okoline, utiče nerazumevanje pretpostavljenih i nekolegijalnost osoba sa kojima rade.

Oni ne treba da pokušavaju da rade težak fizički posao, jer su rođeni za umetnost, trgovinu ili finansije. U želji da se lično usavršavaju, oni prihvataju svaku bolju priliku koja im se pruži. Dešava se često da pritom nemaju nikakvih obzira prema ljudima sa kojima su do juče radili. To ih dovodi u situaciju da se premeštaju sa mesta na mesto i nigde ne postižu neki značajniji uspex.

Ako uspeju sebe da ubede da se treba posvetiti samo jednom poslu, onda se tek mogu nadati nekim značajnijim potezima na poslovnom polju. Građevinarstvo je oblast u kojoj oni postižu uspehe veće od prosečnih.

Pogodni brojevi ovih osoba su šest, pet, dani koji donose sreću su petak, ponedeljak, a njihova boja je ljubičasta i bledo plava.

Čuvene osobe rođene u ovom znaku su Gandi, Verdi, Korbizije, Lamartin, Vato, Bonar, Mihajlo Pupin, Jovan Cvijić, Branislav Nušić.

