Astrolozi tvrde da ova 2 horoskopska znaka dele titulu najpametnijeg. Možete li da pogodite koji su to znakovi?

U astrologiji se svaki horoskopski znak povezuje s određenim karakteristikama i sposobnostima, a kada je reč o inteligenciji, astrolozi kažu da se ova dva znaka izdvajaju.

Bilo da ste autoritativni Ovan ili brižni Rak, svaki horoskopski znak ima svoje privlačne osobine.

Ali, prema astrolozima, najpametniji horoskopski znakovi su oni:

Vodolija i Škorpija

Kada je reč o najpametnijem znaku Zodijaka, prema astrolozima, Vodolija i Škorpija dele prvo mesto iz dva vrlo različita razloga.

Rođeni u znaku Vodolije imaju najviši stepen analitičke inteligencije, koja se meri kognitivnim sposobnostima i IQ-om. Škorpije, s druge strane, imaju više pronicljive pameti, najbolji su u realnoj proceni i razumevanju sveta u celini.

To ne znači da drugi znakovi Zodijaka nisu inteligentni na svoj način. Zapravo, Blizanci i Vage takođe imaju veliki mentalni potencijal, prema Neilu Crabtreeju, astrologu na Mayo School of Astrology. Rakovi i Ribe su emocionalno najinteligentniji, izvrsni su u prepoznavanju i obrazlaganju sopstvenih i tuđih osećanja.

S druge strane, zemljani znakovi, Bik, Devica i Jarac, pokazuju praktičnu inteligenciju. A vatreni znakovi imaju tendenciju da budu najintuitivniji, što ih čini sklonijima preuzimanju rizika i zauzimanju vodećih pozicija, piše Reader’s Digest.

