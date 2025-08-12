Astrolozi tvrde da su ovo su najverniji znakovi horoskopa: Kad vole oni to rade svim srcem, preljuba im je nezamisliva

Vernost spada u najpoželjnije osobine, ali, tvrde astrolozi, ona je karakteristična za pripadnike samo pet horoskopskih znakova. U svetu gde su izazovi i iskušenja stalni pratitelji svakodnevice, vernost postaje svetionik koji vodi i održava veze uz poverenje i uzajamno poštovanje.

Bik

U vezi traže stabilnost i sigurnost. Vole da se brinu o svojoj porodici i da svojim voljenima omoguće „savršen život“. Bik je obično iskreno vezan za partnera, i nikako ne bi hteo da rizikuje stabilnu vezu radi privremene avanture.

Devica

Kad osete da su voljene, osobe rođene u ovom zemljanom znaku pružiće partneru istu količinu ljubavi koju su i dobile. Pore toga, darežljive su, poštene i veoma iskrene. Čak i ako se nađu u lošoj ljubavnoj vezi, Device će ranije raskinuti nego što će pomisliti da prevare svog partnera ili partnerku.

Vaga

Vaga je veoma uravnotežen horoskopski znak koji voli mir i harmoniju. Upravo zato ljudi rođeni u ovom znaku izbegavaju dramu i sukobe i pouzdani su partneri.

Sa njima možete da imate harmoničan život, pun ljubavi i stabilnosti. Njihovu ljubaznost prema osobama suprotnog pola ne bi trebalo da smatrate flertom.

Jarac

Jarčevi su racionalni i vrlo odgovorni. Pre nego što bilo šta urade, analiziraju svaki korak. Tako i kada se nađu u ozbiljnoj ljubavnoj vezi neće dozvolili da jedan njihov neodgovoran postupak uništi zdrav partnerski odnos.

Iako pripadnici ovog znaka nisu preterano romantični, kada sa nekim započnu vezu, gotovo su uvek verni.

Ribe

„Sanjari“ Zodijaka ne podnose laži i nikada ne bi prevarili voljenu osobu. Ribama je ljubav sveta i osećaju veliko poštovanje prema osobi sa kojom su u vezi ili braku.

Istina je da vole da flertuju, ali kod zauzetih Riba sve se završava samo na rečima.

