Astrolozi tvrde: ovo je 5 najlepših horoskopskih znakova, unutrašnja lepota vidi im se izvana!

Lepota nije samo u izgledu, već i u načinu na koji osoba zrači samopouzdanjem, toplinom i energijom. Neki horoskopski znakovi prirodno privlače pažnju svojim držanjem, osmehom ili posebnom harizmom koju je teško ignorisati.

Njihova lepota dolazi iznutra, ali se vidi i izvana – u načinu na koji se ponašaju, govore i nose kroz život. Lepota u astrologiji ne zavisi samo od fizičkog izgleda, već i od energije koju znakovi zrače. Evo kako se najlepši znakovi izdvajaju:

1. Ribe – najlepši horoskopski znak

Sa svojim zadivljujućim lepršavim obrvama i slatkim pramenovima, Ribe imaju sve što treba da privuku pažnju. Uz njihove prekrasne oči trebalo bi doći upozorenje na opasnost jer su toliko duboke da utapanje predstavlja ozbiljan rizik.

2. Lav – ima intenzivnu lepotu

Sa savršenim nosom, očima koje oduzimaju dah i prekrasnim tenom, Lav je zasigurno među lepšim znakovima. Lavovi imaju ljupka ovalna lica, tanke usne i često rupice na obrazima. Kosa im je također jedna od najistaknutijih osobina. Gotovo je nemoguće da ih ne primetite!

3. Vaga – ima nežnu lepotu

Njihovo savršeno ovalno lice i okruglo čelo čine ovaj znak neodoljivim. Njihove prekrasne obrve, smele oči i svilenkasta kosa čine interesantnu kombinaciju kada je u pitanju lepota. Njihov šarm je potpuno zarazan!

4. Strelac – može se pohvaliti neobičnom lepotom

Strelčeva velikodušnost i ljubav prema avanturama sjaje i čine ih potpuno zadivljujućim. Oči su im poput dragog kamenja i nemoguće je da ih ne primetite i ne čuditi im se. A imaju i prekrasnu gustu kosu.

5. Blizanci – imaju živopisnu lepotu

S ovalnim licem poput porculanske lutke, Blizanci imaju anđeoski izgled. Njihova često talasasta kosa dodaje dašak divljine njihovom slatkom izgledu i dobro se slaže s njihovim prodorno svetlim očima. Blizancima inteligencija i ljubav prema životu blistaju kroz njihov osmeh koji je vredan milione, piše msn.

Ipak, astrolozi ističu da prava lepota dolazi iz kombinacije fizičkog izgleda, energije i ponašanja, a natalna karta (ne samo Sunčev znak) igra ključnu ulogu u tome kako neko zrači.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com