Astrolozi upozoravaju: Ova 2 znaka ulaze u period krize – emocije, novac i poverenje će im se naći na udaru!

Ako ste među njima, sledeći period može doneti više lomova nego odgovora. Zvezde ne štede – pripremite se

Univerzum ne šalje uvek darove, ponekad šalje lekcije. Oktobar 2025. donosi astrološki period emocionalne i finansijske krize, a dva horoskopska znaka biće u epicentru svega. Pomračenja, karmički aspekti i energetski padovi mogu izazvati potrese u ljubavi, finansijama i ličnim odnosima.

Ako ste među njima, pripremite se: ovo je vreme kada se testira snaga, strpljenje i sposobnost da se izdrži ono što se ne može kontrolisati.

Bik – udar na stabilnost

Bikovi, poznati po svojoj čvrstini, suočiće se sa izazovima koji potresaju temelje. Finansijski preokreti, porodične tenzije i osećaj gubitka kontrole mogu ih naterati da preispitaju sve što su gradili. Savet: ne trošite sve odjednom, ulaganje u ono što vas ispunjava može doneti mir.

Vaga – lomovi u odnosima

Vage će osetiti energetski pad u partnerskim i poslovnim odnosima. Njihova težnja ka balansu biće narušena neočekivanim promenama. Moguće su rasprave, raskidi i gubitak poverenja. Savet: ne bežite od konflikta – suočavanje donosi rast.

Kako preživeti astrološku krizu

Ne ignorišite intuiciju – ona je najglasnija kad je najpotrebnija

Ne donosite impulsivne odluke u vezi novca i ljubavi

Oslonite se na ljude koji su vam već dokazali lojalnost

Prihvatite da neke stvari moraju da se raspadnu da bi se izgradile bolje

Ova astrološka kriza nije kazna, već poziv na transformaciju. Ako ste Bik ili Vaga, ne ignorišite znakove koje donosi astrološki period emocionalne i finansijske krize.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com