Astrolozi upozoravaju: Ovo je poslednja opomena za jedan znak, nešto veliko i loše mu se sprema. Niste to vi?

Astrolozi upozoravaju moguću dramu i na potpuni preokret za Lava, jednog od najmoćnijih znakova Zodijaka.

Lav je znak koji zrači harizmom i snagom ličnosti. Njegova energija privlači ljude i čini ga prirodnim liderom, čak i kada ne teži formalnoj moći. Ljudi ga slede jer osećaju njegovu sigurnost i odlučnost.

Prema novom horoskopu, zvezde su mu poslale jasno upozorenje koje ledi krv u žilama. Nešto veliko i loše se sprema. Lav, inače neustrašivi lider, suočava se sa najvećim izazovom do sada. Iako je navikao na slavu, moć i divljenje, sada se suočava sa krizom koja bi mogla da ga uništi!

Lavovi – Velika opasnost vreba

Vaš ego je pretnja, a vaša arogancija vas gura u provaliju. Verujete da ste nepobedivi, ali zvezde su se okrenule i spremaju vam test kakav niste imali. Neko ko vam je blizak, neko koga smatrate prijateljem, sprema veliku izdaju i to sa namerom da vam otme sve.

Ovaj period je kritičan. Nema mesta za greške. Čuvajte se lažnih saveta i onih koji vam se preterano dodvoravaju. Ne verujte nikome! Vaša pozicija je na meti, a konkurencija je spremna da iskoristi svaki vaš pogrešan korak. Spremite se za borbu, jer je vaša vladavina u ozbiljnoj opasnosti.

U ovom dramatičnom periodu, vaša snaga i ponos će biti na teškom testu. Iako ste navikli na uspeh i dominantnu poziciju, zvezde im poručuju da moraju biti oprezni. Preispitivanje sebe i svog okruženja je neophodno kako bi izbegli zamke koje vam se spremaju.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com