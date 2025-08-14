Atraktivni i neodoljivi: Najpoželjniji muškarci se rađaju u ova 3 horoskopska znaka

Nisu samo vrlo ljubazni, već i seksi

Saznajte u kom horoskopskom znaku se rađaju najveći zavodnici i najbolji ljubavnici.

Škorpija

Muškarci Škorpije su harizmatični i neverovatno privlačni. Jedan pogled na njih dovoljan je da osvoji vaše devojačko srce. Imaju očaravajuću energiju, kojoj dame nisu u stanju da se odole.

Međutim, ako pogledate u srce Škorpije, shvatićete da su, u stvari, predstavnici ovog horoskopskog znaka komplikovani ljudi. Moraćete da se potrudite da biste pridobili njihovo poverenje. Ali ako uspete, možete biti sigurni da će ljubav i predanost Škorpije ostati zauvek sa vama.

Na prvi pogled predstavnici ovog znaka Zodijaka mogu delovati neozbiljno, ali u stvari nema vernijih muškaraca od njih.

Samo snažne žene mogu da izgrade uspešnu vezu sa Škorpijama, jer predstavnici ovog znaka uvek govore istinu, a to može lako da vam povredi osećanja. Ako želite da budete sa takvim čovekom, jednostavno ne bi trebalo uzimati sve njegove izjave k srcu.

Muškarcu Škorpiji je ipak, najvažnije da je njegova partnerka sretna i zadovoljna vezom.

Blizanci

Muškarci Blizanci su pravi džentlmeni. Sve rade na poseban način, sa izvesnom sofisticiranošću. Zahvaljujući njihovom šarmu, devojke se zaljube u njih za nekoliko sekundi.

Pored džentlmenskih manira, Blizanci imaju i druge osobine koje ćete ceniti ako ih bolje upoznate. Za razliku od većine muškaraca, Blizanci ne govore samo o sebi, već umeju i da slušaju.

Nakon što podelite svoj problem sa Blizancima, oni će vam reći šta misle o vašoj situaciji i daće vam koristan savet. Njihova „ženska strana“ je prilično razvijena pa zato dobro razumeju žene i njihove probleme.

Muškarci Blizanci nisu samo vrlo ljubazni, već i seksi. To se manifestuje ne samo u njihovom izgledu, već i u ponašanju. Znaju da flertuju i znaju kako da održe interesovanje druge osobe.

Vaga

Muškarac Vaga je hedonista. Voli da uživa u svakom momentu svog života

Ako se zabavljate sa predstavnikom ovog horoskopskog znaka, možete biti sigurni da će učiniti sve da vas zadovolji u krevetu i van njega.

Vaga je kreativna u zavođenju. Ljubavne sastanke i njegove romantične gestove nemoguće je zaboraviti.

Predstavnici ovog znaka ne vole sukobe, i zato pokušavaju da ih izbegnu. Ali ako žele da vas ubede u nešto, pokušaće po svaku cenu da dokažu da su u pravu.

Između ostalog, ovaj čovek vas nikada neće izneveriti. On će biti na vašoj strani, bez obzira na sve. Čak i tokom svađe, pokušaće da vas uteši, jer mu je teško da gleda kako se uzrujavate.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com