Baba Vanga je 1985. imala šokantno predviđanje: Svi koji su rođeni na ove datume postaće milioneri!

Postoje ljudi koji su predodređeni da budu bogati, a oni su rođeni na tri datuma, tvrdila je Baba Vanga još 1985. godine.

Baba Vanga, poznata bugarska proročica koja je već decenijama predmet fascinacije zbog niza tačnih predviđanja, još pre četrdesetak godina izrekla je reči: „Doći će vreme kad će se bogatstvo rađati, ne sticati.“ Danas numerolozi i astrolozi tvrde da su otkrili na koga se to odnosi.

Prema njima, osobe rođene 8., 17. i 26. u mesecu imaju posebnu vibraciju broja 8 simbola novca i moći. Takođe, Jarčevi, Lavovi i Škorpije navodno poseduju „magnet za novac“, iako im put ka uspehu ume da bude pun prepreka.

Numerologija dodatno ističe da su životni brojevi 8, 1 i 3 povezani s finansijskim napretkom, ali samo ako osoba ume da rizikuje i prati svoju intuiciju.

Savet Baba Vange: Uvek je podsećala da novac sam po sebi nije cilj već sredstvo. Bogatstvo bez poštenja i duhovne ravnoteže, govorila je, pretvara se u teret.

