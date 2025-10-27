Baba Vanga je predvidela eksploziju sreće – ova 4 znaka ulaze u fazu darova

Zamisli da ti neko kaže: “Od novembra, sve ti kreće nabolje.” Ne moraš da zamišljaš – jer upravo to stoji u proročanstvu koje je Baba Vanga ostavila za kraj godine. Četiri astrološka znaka ulaze u fazu darova: novac, ljubav, zdravlje, ali i ono najvažnije – osećaj da si konačno na pravom mestu. Ako si među njima, pripremi se: sreća eksplodira, a prepreke se brišu kao gumicom.

Ko ulazi u fazu darova?

Nećete verovati šta se dešava – ali ako si Blizanac, Škorpija, Strelac ili Ribe, pripremi se. Baba Vanga je za novembar predvidela energetsku eksploziju koja briše stagnaciju i donosi fazu darova. Svaki od ovih znakova dobija svoj “paket sreće” – ali samo ako uradi jednu stvar pre spavanja (otkrićemo ti na kraju).

Blizanac – briše se konfuzija, dolazi fokus i priznanje

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju, ali često i po raspršenoj energiji. U novembru dolazi period kada se sve slaže – mentalna jasnoća, profesionalna stabilnost i konkretna priznanja za trud. Mnogi Blizanci će dobiti priliku da pokažu svoje ideje u pravom svetlu, bez potrebe da se dokazuju. Faza darova za njih znači: manje haosa, više fokusa, i konačno – potvrda vrednosti.

Škorpija – eksplodira emotivna snaga, briše se prošlost

Škorpije ulaze u duboku transformaciju. Sve ono što ih je kočilo – emotivne rane, nerešeni odnosi, unutrašnje sumnje – počinje da se briše. Faza darova za Škorpije donosi emotivnu snagu, ali i novu vrstu odnosa: iskrenu, stabilnu i bez manipulacije. Ovo je trenutak kada se prošlost zatvara, a budućnost konačno dobija oblik koji ne boli.

Strelac – briše se stagnacija, dolazi šansa i širenje

Strelčevi su navikli na kretanje, ali poslednjih meseci su osećali zastoje. Baba Vanga vidi da se u novembru otvaraju vrata koja su dugo bila zatvorena. Faza darova za Strelčeve znači šansu za širenje – bilo kroz putovanja, nove projekte ili kontakte koji menjaju tok karijere. Sve što je delovalo kao čekanje sada se pretvara u ubrzanje.

Ribe – eksplodira intuicija, briše se osećaj izgubljenosti

Ribe su često preplavljene emocijama drugih, ali u novembru dolazi razlika: počinju da slušaju sebe. Faza darova za Ribe donosi unutrašnju jasnoću, ali i konkretne uvide koji vode ka boljim odlukama. Osećaj izgubljenosti se briše, a na njegovo mesto dolazi poverenje u sopstvenu intuiciju. Ribe konačno prestaju da traže potvrdu spolja – jer je već imaju iznutra.

Šta zapravo znači faza darova?

Za ova četiri znaka, faza darova nije samo astrološki pojam – to je energetski preokret. Baba Vanga je retko davala konkretne vremenske okvire, ali novembar je označila kao mesec kada se brišu prepreke i dolazi ono što je dugo bilo odlagano. Sreća, ljubav, novac – sve to dolazi, ali sa dodatkom: osećajem da si konačno u skladu sa sobom.

