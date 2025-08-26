Baba Vanga je prorekla: Do kraja avgusta – jedan znak gubi sve, drugi se obogaćuje preko noći

Sudbinski preokret do kraja avgusta: jedan znak gubi sve, drugi se obogaćuje preko noći. Da li ste među njima?

Baba Vanga, misteriozna proročica iz Bugarske, ostavila je niz predviđanja koja i danas bude radoznalost i strahopoštovanje. Za avgust 2025. godine, njeno proročanstvo navodno otkriva dramatične obrte za pojedine horoskopske znakove – dok jedni gube sve što su gradili, drugi se obogaćuju brže nego što su ikada sanjali.

Ovo nije običan horoskop. Ovo je poziv da se pripremimo za energetski udar koji menja tok života.

Znakovi koji gube sve – vreme je da se suoče sa sobom

Lav – gubi kontrolu, reputaciju i odnose koji su mu bili oslonac. Ego se lomi, ali duša raste.

Jarac – suočava se sa razočaranjem u ljude, gubitkom sigurnosti i preispitivanjem životnih izbora.

Škorpija – tajne izlaze na videlo, poverenje se ruši, dolazi do unutrašnjeg rasula.

Za ove znakove, avgust je mesec čišćenja. Sve što je bilo lažno – odlazi. Ostaje ono što je istinito, čak i ako boli.

Znakovi koji se obogaćuju – sreća dolazi kad je najmanje očekuješ

Rak – kroz mirne poteze i intuiciju dolazi do novca i stabilnosti.

Bik – strpljenje se isplaćuje, dolazi do neočekivanih prihoda i podrške.

Ovan – ako rizikuje pametno, može da postigne veliki uspeh.

Blizanci – kroz komunikaciju, medije i digitalne projekte dolazi do ekspanzije.

Vodolija – novac stiže kroz inovacije, tehnologiju i nekonvencionalne ideje.

Ovi znakovi ulaze u fazu prosperiteta. Nije sve u novcu, ali kad dođe – lakše se diše.

Znakovi u tranziciji – ni gubitak ni dobit, već test

Devica – analizira, priprema teren za veće promene krajem godine.

Strelac – duhovni rast bez konkretnih rezultata u avgustu.

Ribe – emotivne turbulencije, ali bez velikih obrta.

Vaga – balansira između starog i novog, testira odnose i vrednosti.

Za njih, avgust je introspektivan. Nema drame, ali ima dubine.

Kako da se pripremite bez obzira na znak

Bez obzira na to da li ste među onima koji gube, dobijaju ili se preispituju – avgust nosi poruku: vreme je za promenu. Pratite unutrašnji kompas, budite iskreni prema sebi i ne zaboravite – sve što se dešava, dešava se s razlogom.

Sudbina ne pita – ona dolazi. A vi birate kako ćete je dočekati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com