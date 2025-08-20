Baba Vanga je verovala da 4 horoskopska znaka imaju posebne moći koje niko drugi nema

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, veruje se da u sebi nosite dar koji vas vodi kroz život

Baba Vanga je bila jedna od najvećih proročica 20. veka, a verovala je da se četiri znaka horoskopa rađaju sa posebnim darom – sposobnošću ekstrasenzorne percepcije.

Ova četiri znaka imaju izraženu intuiciju, mogu imati proročke snove i lako mogu da pogode budućnost. Za mnoge su ove sposobnosti uspavane, ali ih je lako probuditi i razviti.

Dakle, horoskop baba Vange kaže da četiri znaka imaju posebne sposobnosti koje su dar kosmosa.

Ovan

Ponekad deluje kao da Univerzum pomaže upornom i tvrdoglavom Ovnu u svemu, no zapravo baba Vanga je verovala da pripadnici ovog znaka imaju poseban dar vizuelizacije. Sve što treba da urade jeste da požele želju, aktivno zamišljaju šta žele i ona će se sigurno ostvariti, sve dok je u domenu realnih mogućnosti. Korisna sposobnost, zar ne? Vanga je smatrala da treba da se češće angažuju u besplatnoj pomoći ljudima, jer bi tada njihov dar mogao samo da ojača i da donese dobre rezultate, piše portal „Dzen.ru“.

Devica

Vanga je smatrala da se među Devicama najčešće rađaju jedinstveni, nadareni ljudi. Pripadnici ovog znaka veoma suptilno osećaju druge ljude, imaju dar empatije i umeju da ga iskoriste za predviđenu svrhu, pa je zato preporučljivo imati bar jednu Devicu za prijatelja.

Vanga je ovaj znak posebno volela, verujući da su Device harmonične i savršene kako na psihičkom, tako i na duhovnom planu. Mislila je da su Devica i savršenost sinonimi, jer sve što pragmatična Devica preduzme, pokušava da dovede do savršenstva.

Strelac

Ljubazni, komunikativni Strelci deluju kao pravi anđeli čuvari za svoje voljene – leče rečima, daju mudre savete, objašnjavaju čudne snove i predviđaju budućnost. Mnogi pripadnici ovog znaka čitaju ljudske sudbine kao otvorenu knjigu. Ne moraju čak ni da ulažu posebne napore da razviju svoj dar – kod njih je izražen od detinjstva.

Vodolija

Za Vodolije se često kaže da su ljudi budućnosti, ljudi ispred svog vremena. Imaju izraženu intuiciju, i lako mogu da predvide šta će se dogoditi – nekada samo koristeći razum i logiku, a nekada predosećaju stvari na intuitivnom nivou.

Vodolijama se može desiti da imaju proročke snove ili vizije, a neretko se bave poslovima koji se tiču isceljivanja, pronalazaka ili kreiranja novih svetova – možda su dobri u pisanju naučne fantastike ili kreiranju video igrica.

Sa lakoćom mogu da „vide“ u budućnost, odnosno da zamisle kako bi svet mogao da izgleda, a to je često neshvatljivo njihovim savremenicima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com