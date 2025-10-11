Bankrot ih je pretekao, ali sudbina ih spašava: 3 znaka kojima stiže novčani cunami do kraja meseca

Tri horoskopska znaka ulaze u fazu u kojoj se dešava snažan finansijski preokret. Iako ih je bankrot pretekao, zvezde im šalju novčani cunami — talas koji briše dugove i donosi iznenadnu zaradu kroz karmički povratak i energetski preokret.

Ako ste u poslednje vreme osećali da Vas je bankrot pretekao, niste sami. Neki horoskopski znaci prolaze kroz težak period, ali upravo njima zvezde šalju sreću. Do kraja oktobra, dolazi novčani cunami – snažan energetski preokret koji donosi iznenadnu zaradu, ali samo onima koji su spremni da prihvate promenu.

Vodolija

Ako ste Vodolija, vreme je da se setite svega što ste nekada pokrenuli online. Vaša digitalna zarada dolazi kroz projekte koje ste davno ostavili po strani. Zvezde Vam šalju finansijski preokret, ali samo ako se aktivirate. Ne ignorišite pozive iz inostranstva — tu se krije horoskop bogatstvo koje ste zaslužili.

Škorpija

Za Škorpije, novac dolazi kroz ljude — ne kroz posao. Ako ste zatvorili vrata, vreme je da ih otvorite. Novac kroz pomirenje je tema ovog meseca. Osoba iz prošlosti može Vam ponuditi pomoć, saradnju ili čak direktan poklon. To je deo Vašeg karmičkog povratka — i deo plana koji zvezde imaju za Vas.

Strelac

Strelčevi su lutali, trošili, menjali pravce. Ali sada se sudbina i finansije spajaju u jedan pravac. Neočekivani poziv, stara ideja ili nasledstvo može promeniti sve. Zvezde Vam šalju finansijsku regeneraciju — ali morate biti budni.

Vremenski prozor koji se ne otvara dva puta

Ova faza traje do 31. oktobra. Ako ste među ovim znacima, ne ignorišite signale – jer upravo oni vode ka velikim promenama. Novac dolazi, ali samo ako ste spremni da ga primite bez otpora.

Da li ste među onima koje zvezde spašavaju?

Ako osećate da se nešto menja, verovatno ste već u talasu. Ne morate znati kako će doći – dovoljno je da znate da dolazi. Znakovi koji se spašavaju nisu oni koji su najjači – već oni koji su najviše izdržali.

