Baš ih je briga za sve: Ljude rođene u ovim znakovima horoskopa po pravilu ništa ne zanima

Baš ih je briga – ljudi o ovim znakovima horoskopa po pravilu ništa ne zanima!

Dok neki horoskopski znaci ne mogu da zamisle život bez detaljnih planova i savršeno organizovanog rasporeda, postoje oni kojima je nered jednostavno – način života. Za njih je spontanost ključ sreće, a pravila i red često guše njihov slobodan duh. U njihovom svetu, haos nije mana, već deo šarma, prenosi n1info.rs.

Ribe

Ribe su pravi sanjari Zodijaka, čiji je um stalno ispunjen kreativnim mislima i idejama. Svakodnevne obaveze im lako promaknu jer ih više zanima kako da oslobode svoj umetnički duh. Umesto da slede striktan plan, Ribe se vode sopstvenim osećajima.

Ako ih pitate za planove, verovatno ćete čuti: „Videću kako se budem osećao.“ Njihov „haos“ nije neuredan – on odražava njihovu intuiciju i spontanost. Ribe veruju da se sve u životu događa s razlogom i često se ispostavi da su u pravu.

Blizanci

Blizanci funkcionišu na svom, jedinstvenom talasu. Njihov nemirni um stalno prelazi s jedne ideje na drugu, što često dovodi do gubitka organizacije. Oni su majstori započinjanja više projekata odjednom, od kojih će samo neke završiti – ali uz osmeh.

Blizanci su šarmantni i prilagodljivi, pa uspevaju da se snađu čak i u najvećem neredu. Njihov stav je jasan: „Zašto da težim savršenom redu kad je nered deo mog karaktera?“

Strelac

Strelčevi su oličenje slobodnog duha. Pravila, rutine i strogi rasporedi za njih su prepreke avanturama koje ih čekaju. Njima je draže da spakuju kofere i krenu na putovanje bez unapred utvrđenog plana, jer veruju da su spontanost i improvizacija najlepši deo svake avanture.

Njihov moto „Snalaženje je pola zabave!“ savršeno oslikava njihov pristup životu. Nered koji ih prati nije znak neodgovornosti, već rezultat njihove želje za neograničenom slobodom i prilagodljivošću.

Koji ste vi znak – ljubitelj reda ili haosa?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com