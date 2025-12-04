Baš je baksuz: Jedan znak horoskopa će sledeće godine biti često praznih džepova

Ako ste pomislili da će vam 2026. konačno dati šansu da malo odahnete i napunite novčanik – možda ste u pravu. Ali ne i ako pripadate jednom znaku koji će čitave godine voditi borbu s finansijama. Ne brinite, nije smak sveta, ali… nerviranje oko para biće prisutno češće nego što biste voleli.

Ko je taj nesrećnik?

Nažalost, pričamo o – Blizancima.

I dok se mnogi oko njih bahate novogodišnjim popustima, putovanjima i ulaganjima, Blizanci će češće gledati u svoj račun i pitati se: „Gde su nestale moje pare?“ I nije stvar samo u trošenju – već u tome što im se prilike za zaradu nekako izmigolje, kao da im neko stalno gasi svetlo taman kad pomisle da su došli do cilja.

Blizanci su uvek puni ideja, puni energije, ali nikad para. Kad ih sretnemo, prvi poziv ide ovako: „Ajde na kafu, ali častim te sledeći put.“ I onda se uvek pitamo – kada je taj sledeći put? Ipak, moramo priznati – oni su majstori da iz ničega naprave dobar provod.

Šta ih čeka?

Osim praznih džepova, ima tu i malo dobre priče. Ovo je godina u kojoj uče da pametnije raspolažu svojim novcem. Da ne nasedaju na impulse i „brze zarade“. Da konačno shvate kako sigurnost nije dosadna stvar, već spas.

A možda je i dobro pitati se: da li nam ponekad sudbina daje izazove samo da bismo konačno sazreli?

Saveti za Blizance:

– Napravite mini budžet za svaki mesec, bez izuzetka.

– Odložite makar malu sumu sa strane, i to odmah na početku meseca.

– Ako vam se učini da je neka ponuda predobra da bi bila stvarna – verovatno i jeste.

Možda Blizanci sledeće godine neće biti kraljevi luksuza, ali zato mogu postati gospodari štednje. A iskreno? Nije bogat onaj ko troši mnogo, već onaj ko zna da zadrži ono što ima.

Ako je do vas – preokrenite kolo sreće u svoju korist. Jer para će uvek biti, samo je pitanje: hoće li biti i kod vas?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com