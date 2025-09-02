Baš svaki znak horoskopa ima svoj srećan dan, evo kada je najbolje da odigrate loto!

Dobitak na lutriji nije uslovljen samo jednim faktorom, na to utiče mnogo njih.

Međutim, svakako je zabavno zamisliti kako bi nam bile zvezde naklonjene u slučaju da odigramo neku igru na sreću, a svaki horoskopski znak ima određeni dan kada je zvezdana sreća njemu naklonjena.

Ovan

Pošto je njihova vladajuća planeta Mars, a on vlada utorkom najbolji dan za Ovnove da se okušaju u igri na sreću je utorak. Mars donosi energiju i motivaciju tako da to povećava i šansu da postignu uspeh.

Bik

Za Bika najpovoljniji dan da se okuša u igrama na sreću je petak. To je dan kojim vlada Venera a ona je planeta lepote i bogatstva. Petak donosi dodatnu dozu sreće onima koji se odluče na lutriju.

Blizanci

Za Blizance bi sreda mogla biti idealan dan za sreću i kao dan koji je povezan sa Merkurom njihovom vladajućom planetom, ovaj dan im donosi dobru komunikaciju i intelektualnu energiju što bi bilo svakako dobro i za igru brojeva.

Rak

Prvi dan u nedelji koji je mnogima omražen, za Rakove bi mogao biti veoma povoljan kada su igre na sreću u pitanju. To je dan koji je povezan sa Mesecom i zbog toga im može doneti sreću. Mesec donosi osetljivost i pojačanu intuiciju, a to je svakako od velike pomoći kada je odabir pravih brojeva u igrama na sreću u pitanju.

Lav

Kraj nedelje za ovaj znak mogao bi biti obećavajući. Nedelja je dan Sunca i srećan je za Lava. Sunce ovom znaku donosi uspeh i sjaj i to može biti šlagvort za dobitak na lutriji.

Devica

Za Devicu srećan dan je sreda. Budući da je taj dan povezan sa Merkurom, a to je vladajuća planeta Device, ona donosi veliku energiju u analitici što je svojstveno za ovaj znak i to će joj pomoći u odabiru pravih brojeva.

Vaga

Petak bi mogao da bude vrlo unosan dan za Vagu kada igre na sreću u pitanju. Pošto se ovaj dan vezuje za lepotu i harmonične odnose, on donosi isto takvu harmoniju i na lutriji.

Škorpija

Za Škorpiju je srećan dan utorak. Ovim danom vlada Mars, koji se vezuje za strast i transformaciju, a zbog toga bi taj dan mogao da bude od velike koristi, te da im donese pobjedu u ovim igrama

Strelac

Srećan dan za ovaj znak bio bi sredina nedelje, odnosno četvrtak, a tim danom vlada Jupiter. Kao vladajuća planeta koja donosi obilje i sreću ona povoljno utiče i na igre na sreću u koje se okuša ovaj znak.

Jarac

Subota je idealan dan za Jarčeve, da kupe listić i zaokruže neke brojeve. Saturn donosi disciplinu i organizaciju i to pomaže kod odabira nekog strateškog broja, prenosi index.hr.

Vodolija

I za Vodolije je subota idealna jer im donosi inovativnost i originalnost pod upravom Saturna. To će im svakako biti korisno na lutriji ako se okušaju.

Ribe

Četvrtak je pravi dan se Ribe okušaju na lutriji, a to je dan Jupitera. Taj dan povezan sa rastom i ekspanzijom tako da on donosi pozitivne vibracije za igranje lutrije.

