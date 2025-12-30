Baš svaki znak ima svog arhanđela – duhovnog vodiča koji duši vašoj daje svrhu!

Astrologija vekovima povezuje znakove Zodijaka sa nebeskim silama, a posebno sa arhanđelima, duhovnim vodičima koji donose podršku i snagu.
Svaki znak ima svog zaštitnika, čija energija oblikuje životni put, osobine i karmičke lekcije.
Ovan – Arhanđel Kamajel
Kamajel donosi hrabrost, odlučnost i liderstvo. Njegova energija inspiriše Ovna da pronađe viši smisao i da kroz ljubav i samosvest vodi druge.
Bik – Arhanđel Hanijel
Hanijel daruje Bikovima harmoniju, strpljenje i ljubav prema lepoti. Njegova zaštita pomaže da se izgradi stabilnost i trajne vrednosti.
Blizanci – Arhanđel Rafael
Rafael je anđeo isceljenja i komunikacije. Blizancima daje radoznalost, duhovnu pokretljivost i sposobnost da kroz znanje pomognu drugima, prenosi 24sedam.rs.
Rak – Arhanđel Gavrilo
Gavrilo donosi intuiciju, emotivnu dubinu i povezanost sa porodicom. Rakovi uz njegovu podršku uče da balansiraju osećanja i veruju u sopstvenu snagu.
Lav – Arhanđel Mihailo
Mihailo je simbol hrabrosti i svetlosti. Lavovima daruje snagu volje, liderstvo i veru u sebe, što ih čini prirodnim vođama.
Devica – Arhanđel Rafael
Device pod njegovom zaštitom razvijaju analitički um, posvećenost i sposobnost da kroz znanje i red donose isceljenje.
Vaga – Arhanđel Hagiel
Hagiel daruje osećaj za pravdu, lepotu i ravnotežu. Vage uz njegovu energiju pronalaze mir i harmoniju u odnosima.
Škorpija – Arhanđeli Azrael i Kamael
Njihova snaga donosi transformaciju, dubinu i unutrašnju moć. Škorpije uče da koriste energiju za dobro i duhovni rast.
Strelac – Arhanđel Zadkil
Zadkil inspiriše mudrost, slobodu i radost istraživanja. Strelci su optimisti i večiti učenici života, vođeni njegovom energijom.
Jarac – Arhanđel Azrael
Azrael daruje disciplinu, odgovornost i istrajnost. Jarčevi uče da spoje materijalno i duhovno, gradeći trajne vrednosti.
Vodolija – Arhanđeli Uril i Kasil
Njihova zaštita donosi originalnost, humanost i vizionarski duh. Vodolije menjaju svet idejama i primerom.
Ribe – Arhanđeli Azrael i Zadkil
Ribe dobijaju saosećanje, intuiciju i duhovnu dubinu. Njihova misija je da osetljivost pretvore u snagu i donesu mir drugima.
Arhanđeli su duhovni vodiči svakog znaka Zodijaka. Njihova energija podseća da nismo sami – iznad naših osobina postoji viši red i nebeska podrška koja nas usmerava ka svrsi duše.
