Baš svaki znak ima svog arhanđela – duhovnog vodiča koji vašoj duši daje svrhu!

Saznajte koji arhanđel donosi zaštitu i snagu vašem horoskopskom znaku i kako njegova energija oblikuje vaš životni put.

Astrologija vekovima povezuje znakove Zodijaka sa nebeskim silama, a posebno sa arhanđelima, duhovnim vodičima koji donose podršku i snagu.

Svaki znak ima svog zaštitnika, čija energija oblikuje životni put, osobine i karmičke lekcije.

Ovan – Arhanđel Kamajel

Kamajel donosi hrabrost, odlučnost i liderstvo. Njegova energija inspiriše Ovna da pronađe viši smisao i da kroz ljubav i samosvest vodi druge.

Bik – Arhanđel Hanijel

Hanijel daruje Bikovima harmoniju, strpljenje i ljubav prema lepoti. Njegova zaštita pomaže da se izgradi stabilnost i trajne vrednosti.

Blizanci – Arhanđel Rafael

Rafael je anđeo isceljenja i komunikacije. Blizancima daje radoznalost, duhovnu pokretljivost i sposobnost da kroz znanje pomognu drugima, prenosi 24sedam.rs.

Rak – Arhanđel Gavrilo

Gavrilo donosi intuiciju, emotivnu dubinu i povezanost sa porodicom. Rakovi uz njegovu podršku uče da balansiraju osećanja i veruju u sopstvenu snagu.

Lav – Arhanđel Mihailo

Mihailo je simbol hrabrosti i svetlosti. Lavovima daruje snagu volje, liderstvo i veru u sebe, što ih čini prirodnim vođama.

Devica – Arhanđel Rafael

Device pod njegovom zaštitom razvijaju analitički um, posvećenost i sposobnost da kroz znanje i red donose isceljenje.

Vaga – Arhanđel Hagiel

Hagiel daruje osećaj za pravdu, lepotu i ravnotežu. Vage uz njegovu energiju pronalaze mir i harmoniju u odnosima.

Škorpija – Arhanđeli Azrael i Kamael

Njihova snaga donosi transformaciju, dubinu i unutrašnju moć. Škorpije uče da koriste energiju za dobro i duhovni rast.

Strelac – Arhanđel Zadkil

Zadkil inspiriše mudrost, slobodu i radost istraživanja. Strelci su optimisti i večiti učenici života, vođeni njegovom energijom.

Jarac – Arhanđel Azrael

Azrael daruje disciplinu, odgovornost i istrajnost. Jarčevi uče da spoje materijalno i duhovno, gradeći trajne vrednosti.

Vodolija – Arhanđeli Uril i Kasil

Njihova zaštita donosi originalnost, humanost i vizionarski duh. Vodolije menjaju svet idejama i primerom.

Ribe – Arhanđeli Azrael i Zadkil

Ribe dobijaju saosećanje, intuiciju i duhovnu dubinu. Njihova misija je da osetljivost pretvore u snagu i donesu mir drugima.

Arhanđeli su duhovni vodiči svakog znaka Zodijaka. Njihova energija podseća da nismo sami – iznad naših osobina postoji viši red i nebeska podrška koja nas usmerava ka svrsi duše.

