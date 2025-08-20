Baš sve im ide od ruke: Indijski astrolozi tvrde da su oni miljenici neba, najsrećniji znak!

Sigurno ste nekad u životu upoznali osobu za koju kažu da je srećnik.

I dok drugi moraju da se bore za sve u životu i na svakom koraku se sreću sa problemima i izazovima, ovim srećnicima sve ide lako i od ruke.

Kako objašnjavaju indijski astrolozi neki ljudi su jednostavno miljenici neba, a sudbina je odredila da budu rođeni pod srećnom zvezdom.

Devica

Ovo je horoskopski znak koji pripada elementima Zemlje zajedno sa Bikom i Jarcem. Devicu krase liderske veštine što joj pomaže da postigne zavidan uspeh na svim životnim poljima. Sposobni su da ostvare sve što zacrtaju od ciljeva i želja. Šta razlikuje Device od drugih znakova Zodijaka? One su praktične, detaljne, precizne, ne brinu o sutrašnjem danu i imaju racionalan pristup svemu. Prilično su fleksibilne, ali i vrlo pažljive prema drugima.

One znaju da istraže svet oko sebe što im omogućava da proučavaju sve što im je zanimljivo, ali da nikako ne žure sa zaključcima. Čak i kada je reč o njihovom uspehu, oni to rade planski i postepeno. Device imaju sreće zahvaljujući liderskim veštinama i tome što planiraju

Strelac

Drugi miljenik Univerzuma je horoskopski znak Strelca. Pripadnici ovog znaka Zodijaka su predstavnici elementa Vatre i po prirodi su vrlo optimistični i imaju velkiku želju za životom. Strelčevi su osobe koje nikada ne sede mirno i stalno su u nekom pokretu. Snažna energija, koju poseduju, radoznalost i želja za aktivnostima izdvaja ih od ostalih znakova horoskopa. Vole da putuju i da budu viđeni. Rizik im je takođe izuzetno jaka strana. Još jedna karakteristika po kojoj su poznati je želja za promenom i to što su neminrni. To je tako jer nemaju strah od nepoznatog.

Blizanci

Najveći favoriti neba su Blizanci. Njih nema ko ne voli i ko može da odoli njihovom šarmu. Omiljeni su u društvu zbog svoje vrcave i razdragane prirode. Njima život nudi više mogućnosti i zaista imaju sreće u životu. Štiti ih i od nevolja a da nisu svesni. Blizanci uvek traže sebe i sopstveni mir, međutim to ih ne sprečava da isprobaju nove stvari i da rizikuju u mnogim situacijama. Karakteriše ih želja za avanturom, tvrdoglavi su i često neusaglašeni. Intelektualna priroda je Blizancima jača strana zbog čega ih mnogi smatraju komlikovanim i dualnim ličnostima.

