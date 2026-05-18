Muškarci je ili obožavaju ili ne mogu da je podnesu: Žena rođena u ovom znaku nema dlake na jeziku

Kaže šta misli bez dlake na jeziku i ne trepne, a muškarci je ili obožavaju ili beže glavom bez obzira. Pogledajte o kome je reč.

Ona govori bez dlake na jeziku i tu nema pregovora. Ako tražite ženu koja će vam klimati glavom dok pričate gluposti, niste na pravom mestu. Reći će baš ono što misli, i to u sekundi kada vi to najmanje očekujete.

Nisu svi spremni da se suoče s njom kada bez okolišanja iznese svoje mišljenje. Njena iskrenost ponekad deluje oštro, ali i osvežavajuće, jer uvek staje uz ono u šta veruje.

Zato je muškarci dele na dve grupe: oni koji je obožavaju i oni koji posle prvog sastanka ne odgovaraju na poruke.

Impulsivna iskrenost koja se ne filtrira

Ona ne bira lepe reči kad želi da iskaže svoje stavove. Često govori prvo što joj padne na pamet i bez dlake na jeziku, pa ćete čuti baš sve, čak i ono što nije po vašem ukusu.

Nema diplomatije, nema uvijanja, nema onih društvenih lažljivih osmeha koje većina ljudi koristi da bi izbegla neprijatnost.

Ako vam novi šešir izgleda smešno, ona će vam to reći pre nego što izađete iz stana. Ako joj se ne sviđa restoran koji ste predložili, čućete to dok još držite telefon u ruci.

Direktna žena ovog kova ne troši energiju na pretvaranje.

Principi pre svega ostalog

Njeni živci postanu najtanja žica kad joj napadnete osnovna uverenja. Nikada neće preći preko svojih vrednosti niti ih žrtvovati zarad tuđeg mirenja.

Možete je naljutiti, možete je razočarati, ali je nećete naterati da kaže nešto u šta ne veruje.

Tu se mnogi muškarci sapliću.

Misle da će je vremenom omekšati, da će je naučiti kompromisu, da će je oblikovati po sopstvenoj meri. Posle nekoliko meseci shvate da je lakše pomeriti zid nego njen stav o nečemu što joj je važno.

Potpuna posvećenost kada se otvori

Iako je neki muškarci smatraju previše direktnom ili zahtevnom, kad je osvojite na pravi način, ona se bez rezerve predaje i ne štedi ni vreme ni emocije. Tada dobijate najlojalniju partnerku koju možete da zamislite, onu koja vas brani kada vas niko drugi ne brani.

Njena ljubav nije tiha i pristojna. Glasna je, strastvena i ponekad iscrpljujuća, ali je iskrena do poslednje sekunde.

Nećete se nikada pitati šta misli o vama, jer ćete to znati u svakom trenutku.

Sve navedeno savršeno opisuje žene rođene u znaku Ovna.

Njihov spoj brzopletosti i neustrašive iskrenosti čini ih partnerkama koje nikada ne ostavljaju mesta za nedoumice.

Žena Ovan ne igra igre, ne šalje šifrovane poruke, ne čeka tri dana da odgovori da bi vas držala u neizvesnosti.

Ako ste je sreli i preživeli prvi razgovor bez uvrede, čestitamo, verovatno ste je zainteresovali. Ako ste je sreli i otišli kući uvređeni, dobro razmislite zašto vas je istina toliko zabolela.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com