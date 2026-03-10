Bez obzira na položaj Venere, 4 znaka privlače neizmerno obilje i sreću 10. marta, stiže veliki dobitak

Venera vlada novcem i ljubavlju i vladar je sreće. Ali bez obzira na njen položaj, Vodolija, Škorpija, Ovan i Vaga privlače sreću.

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 10. marta 2026. Danas se Venera u Ovnu harmonizuje sa Plutonom u Vodoliji. Bez obzira na položaj Venere stići će im veliki dobitak.

Venera vlada novcem i ljubavlju i ona je sekundarni vladar sreće posle Jupitera. U Ovnu, Venera je ranjiva i deluje impulsivno.

U astrologiji, njen tranzit kroz Ovna simbolizuje gubitak novca čim ga dobijete. Ali životna lekcija je ovde kroz odnose koje ima sa Plutonom u Vodoliji. Pluton vlada tamnom stranom i dubinama kontrole i manipulacije. Pluton naizgled vodi Veneru u iskušenje u utorak, ali ona izlazi iz njega. Krajnji rezultat je da ona pobeđuje.

Energija Vodolije je saveznik Venere, ali znak njenog pada na Pluton. Dakle, Pluton je slabiji nego ikad. Njegove promene su suptilne, a šteta mala. Po prvi put otkako je Pluton u Vodoliji, Venera je jača. Ona pretvara negativnu energiju u produktivne ishode. Impulsivnost postaje spremnost da se deluje na osnovu prilike.

Rizik postaje jedinstvena prilika u životu sa dobitkom. Promena ide u prilog ovim astrološkim znacima u utorak, a to znači da dobijate obilje i sreću bez obzira na sve.

1. Ovan – rastete zbog novih prijatelja

Privlačite obilje i sreću u svoj život kroz lični razvoj 10. marta. Vaša dinamika prijateljstva je spremna za promenu. Upoznavanje novih prijatelja vam pomaže da rastete kao osoba. Stari prijatelji su odlični, ali mogu vas dovesti do toga da padnete u kolotečinu. Možete postati grupni mislilac, a to ostavlja malo prostora za učenje novih stvari.

Ipak, sa Plutonom u harmoniji sa Venerom, imate priliku da komunicirate sa novim plemenom. Njihovo razmišljanje, navike i ponašanje izazivaju vas da evoluirate kao osoba. Pronalazite intrigantne mogućnosti. Upoznajete se sa novim informacijama i to pomera vaš život napred.

2. Škorpija – svakodnevne navike privlače obilje i sreću

Čak bi i vama dobro došla pauza od Plutonove zloćudne energije. Često se čini nepravedno što morate da se nosite sa intenzitetom njegove zloćudne energije tokom cele godine. 10. marta, Pluton u sekstilu sa Venerom naginje se u korist vašeg zdravlja i blagostanja. Kroz vaše svakodnevne navike i rutine privlačite obilje i sreću, bez obzira na položaj Venere.

Jedna promena koja uključuje vašu porodičnu dinamiku poboljšava svaki drugi aspekt vašeg života. Morate da pogledate šta ide pogrešno kod kuće da biste otkrili način da to ispravite u svom svakodnevnom životu. Pošto Plutonovi problemi sa kontrolom podstiču međuzavisnost ili omogućavanje, odlučite da ne učestvujete ako je to problem. Nemojte davati novac, znate da ga nećete dobiti nazad.

Takođe, ne bacajte novac na problem koji se nadate da ćete rešiti. Umesto toga, ulažete na pametan i jednostavan način: navike, ponašanje i vaše razmišljanje. U trenutku kada počnete to da radite, obilje i sreća ulaze u vaš život u obliku mira i spokoja.

3. Vodolija – reči ponekad same izlete

Pluton u vašem horoskopskom znaku danas vas podstiče da napravite suptilne promene koje se polako odvijaju tokom vremena. 10. marta, kada Pluton ljubazno razgovara sa Venerom, tražite ono što želite. Tamo gde je postojao teret, ponovo pregovarate. Odlični ste u zalaganju za druge, ali sada je vreme da to uradite za sebe.

Kada se pojavi tema, znate šta da kažete. Reči izlete. Gotovo da imaju svoj život. Deluje pomalo impulsivno, ali ispostavlja se da je to dobra stvar za vas jer dobijate ono što želite, čak i više nego što ste očekivali. Sreća i izobilje su stigli!

4. Vaga – otvoreni ste za promene

Kada je Venera u vašoj kući partnerstava, stvari počinju brzo da se kreću u vašem ljubavnom životu. Sviđa vam se, ali takođe niste sigurni šta da radite sa tim zamahom. 10. marta, kada Pluton razgovara sa Venerom, počinjete da razumete šta se dešava i zašto. Otvoreni ste za promene i u redu ste sa nedostatkom predvidljivosti.

Deo vas brze promene koje Pluton, u sekstilu sa Venerom, donosi vidi kao romantične. Ne smeta vam romantika jer to znači da je prelivanje ljubavi u porastu. Danas je dan kada ćete iskusiti uspone i padove veze, videći svrhu iza svakog iskustva. Srećni vi!

(Krstarica/YourTango)

