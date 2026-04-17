Bežite dok možete: Jedan znak horoskopa je najgori izbor za brak

Šta vi mislite - da li je ovaj znak horoskopa najgori izbor za brak, kralj drame ili samo emotivno neodlučan?

Zašto su najgori izbor za brak?

Svi tražimo partnera koji će nam biti oslonac, naša stena u teškim trenucima i neko ko sme u lice da pogleda svakom izazovu. Međutim, zvezde kažu da se iza maske velikih zavodnika često kriju muškarci koji, čim zagusti, prvi dižu sidro.

Iako astrologija nije sudbina, određene karakterne crte često se pripisuju jednom znaku koji u emotivnim odnosima nosi titulu najvećeg slabića.

Riba – najgori izbor za brak, kralj drame ili samo emotivno neodlučan?

Ako ste mislili da su u pitanju nežni Rakovi, prevarili ste se. Na vrhu liste materijala koji nije za brak često se nalaze muškarci u znaku Ribe. Iako su na početku veze neodoljivo romantični, evo zašto ih bije glas da su slabi partneri:

Beg od realnosti: Čim se pojave prvi ozbiljni problemi (finansije, porodične svađe), Ribe imaju tendenciju da se povuku u svoj svet mašte ili, još gore, potraže utehu u nezdravim navikama.

Nedostatak inicijative: Oni retko lupaju šakom o sto. Umesto da reše problem, čekaće da to uradite vi, dok oni glume žrtvu okolnosti.

Emotivna manipulacija: Umesto direktnog razgovora, često koriste pasivnu agresiju i izazivaju osećaj krivice kod partnerke kako bi izbegli odgovornost.

Zašto je brak sa njima „hod po jajima“?

Ulazak u brak sa osobom koja ne može da podnese pritisak svakodnevice može biti iscrpljujuć. Žene koje traže stabilnost pored muškarca Ribe često završe u ulozi „majke“ koja vuče sve konce, dok se on udobno smestio u ulozi večitog deteta.

Naravno, natalna karta je kompleksna. Ako mu je Mars u Ovnu ili Jarcu, možda će ipak imati dovoljno „petlje“ da se suoči sa životom. Ali, ako je tipična Riba – pa, pripremite se na mnogo suza i malo akcije.

Ko su još sumnjivi kandidati?

Pored Riba, na listi onih koji se teško nose sa životnim teretom često se pominju i:

Vage: Zbog večite neodlučnosti i straha da se nekome ne zamere.

Blizanci: Jer njihova dvostruka ličnost često podrazumeva bežanje od obaveza čim postane dosadno.

Šta vi mislite? Da li ste imali iskustva sa ovim „slabićima" ili smatrate da su Ribe nepravedno optužene i najgori izbor za brak?

Imajte na umu da je astrologija zabavnog karaktera i da svaki pojedinac nosi sopstvenu odgovornost za svoje postupke, bez obzira na to gde mu je bio Jupiter u trenutku rođenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com