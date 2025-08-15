Biće puni kao brod, preseliće na drugi kontinent: Ovaj znak do kraja leta čeka životno čudo

Blagoslovi s neba stižu Jarčevima. Zvezde vam do kraja leta donose jedan od najsnažnijih i najpovoljnijih perioda u poslednjih nekoliko godina.

Sve ono za šta ste vredno radili i što ste tiho priželjkivali sada dolazi na naplatu, ali ne kao teret, već kao nagrada, prenosi informer.rs.

Finansije

Novac više neće „dolaziti i odlaziti“. Ovog puta, dolazi da ostane. Moguće je da ćete sklopiti unosan ugovor, dobiti nasleđe, pokrenuti biznis koji će eksplodirati, ili primiti neočekivani novčani priliv. Vaš sef će se puniti, a vi ćete znati tačno kako da upravljate tim bogatstvom.

Preseljenje

Nije slučajno što ste se poslednjih meseci sve više pitali: „Šta ako odete?“ Do kraja avgusta, sudbina vam može otvoriti vrata ka drugom kontinentu bilo kroz poslovnu ponudu, životnog partnera, obrazovanje ili čistu avanturu. Preseljenje će vam promeniti ne samo adresu, već ceo pogled na život. Prvi put posle dužeg vremena disaćete punim plućima.

