Blago onom ko ih oženi: Ovo su najbolje supruge po horoskopu!

Rak, Devica i Lavica važe za najbolje supruge među horoskopskim znakovima.

Ove tri dame nose titulu najboljih supruga i savršenih partnerki među znakovima Zodijaka

1. Rak – porodični tip žene

Žene koje su u horoskopsku Rakovi svoju porodicu uvek stavljaju na prvo mesto i sve svoje brige i obaveze ostavljaju po strani.

One su verne i jako dobre domaćice, i njihova najveća želja jeste da odmah zasnuju porodicu i prošire je decom. A najveća njihova vrlina jeste što one najmanje varaju svoje partnere.

2. Devica – drži sve pod kontrolom

Devicu je, zbog svog perfekcionizma kojem naginju, jako teško osvojiti na početku. Ali kada im jednom osvojite srce, ona vas nikada neće ostaviti i predaće se u potpunosti svom partneru.

Najvažnija stvar u vezi im je poštenje i jednakost i ukoliko imate te uslove i ako je veza takva one su srećne i to će njihov partner jako brzo i osetiti.

One su poznate po tome što sve drže pod kontrolom, svoje i partnerove obaveze, i uopšteno cele porodice. I naravno, kada sve funkcioniše i ide po planu, svi mogu da budu srećni i zadovoljni.

3. Lav – uvek spremna da se bori za svog partnera

Žene koje su Lav u horoskopu su borci što pokazuju i kada su u vezi. Trude se da održe strast ali takođe i nežnost, i partner im je uvek na prvom mestu i braniće ga šta god da se desi.

Lavice su takođe porodični tipovi i one vole da imaju puno dece oko sebe.

Važno je znati:

„Najbolja supruga“ nije stvar znaka, već zrelosti, komunikacije i kompatibilnosti. I Ribe, Vaga, Strelac i drugi znakovi mogu biti izvanredne partnerke, samo na drugačiji način (npr. strastvene, zabavne, inspirativne).

„Najbolje supruge“ ne znače savršenstvo, već kombinaciju osobina koje doprinose stabilnosti, ljubavi, podršci i emocionalnoj povezanosti u braku. Naravno, svaka osoba je jedinstvena,

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com