Blagoslovi od univerzuma stiže: sreća i ljubav vraća se u srca ovih znakova, jednom se puni novčanik

Blagoslovi od univerzuma 26. novembra 2025. stiže za Bika, Vagu, Strelca i Jarca. Trigon Venere i Jupitera jedno je od najuzvišenijih poravnanja od svih. Podršku koja im je potrebna je napokon i dobijaju. Bilo kroz ljubav, priliku ili samo običan lični uvid.
Trigon Venere i Jupitera jedno je od najuzvišenijih poravnanja od svih, često nazivano aspektom sreće i ljubavi. Pomaže nam da otvorimo svoja srca mogućnostima i ljubavi.
Osećamo zahvalnost tokom ovog tranzita. 26. novembra, četiri horoskopska znaka imaju sreće da osete njegov uticaj na dubok način.
Za ove astrološke znake, ovaj dan donosi jasnu poruku od univerzuma. Blagoslovi od univerzuma i podrška koja nam je potrebna je ovde. Bilo kroz ljubav, priliku ili samo običan lični uvid, svaki znak dobija potvrdu da smo na pravom putu.
1. Bik – nastavite da verujete u sebe
Trigon Venere i Jupitera ispunjava vaš svet srećom i utehom. Dobićete ohrabrujuće vesti ovog dana, 26. novembra, i shvatićete to kao znak da je sve u redu. Slatko olakšanje!
Poruka univerzuma vama je jasna: nastavite da verujete procesu. Nastavite da udarate te visoke note, Biče, i verujte da je ono što radite ispravno.
Blagoslovi koji vam idu na put rezultat su vašeg strpljenja i stalnog verovanja u sebe. Vaša nagrada je duševni mir i tiha sigurnost da je vaša budućnost bezbedna i zdrava. Zahvalnost čini da se točak sreće okreće još brže.
2. Vaga – harmonija se vraća u vaše odnose
Sa Venerom kao vašom vladajućom planetom, ovaj trigon sa Jupiterom deluje kao da je praktično dizajniran za vas. Podsećate se 26. novembra da ljubaznost i pravednost privlače blagoslove na vaš način.
Harmonija se vraća u vaše odnose, a optimizam zamenjuje svako dosadno oklevanje. Nešto čemu ste se nadali počinje da se oblikuje, potvrđujući da ste sve ovo vreme bili na pravom putu.
Ohrabreni ste da ostanete otvorenog srca i uma. Stvari počinju da izgledaju bolje. Nezaustavljivi ste, a vaša slatka priroda je zarazna.
3. Strelac – vaš optimizam je ključ svega
Trigon Venere i Jupitera budi vaš osećaj za radosnu avanturu. Osećate se viđeno, cenjeno i spremno za sve što je sledeće na listi stvari koje dolaze. Blagoslovi vam teku tokom ovog tranzita, posebno kada je u pitanju ljubav.
26. novembra videćete da vas univerzum bodri i ne možete a da se ne nasmejete celoj stvari. Nešto sjajno će se uskoro dogoditi i sve je vaše da iskusite.
Poruka za vas je jednostavna: recite da životu. Recite da svim stvarima koje su vas sprečavale, jednostavno zato što ste se previše plašili da krenete napred. Vaš optimizam je ključ da se sve lepo odvija.
4. Jarac – univerzum govori da se opustite, ne budite strogi prema sebi
Ovaj tranzit Venere i Jupitera donosi vam, dok se u poslednje vreme nosite sa nekim izazovnim trenucima. Neumorno radite, ali ponekad niste sigurni da možete da održite tempo.
26. novembra dobijate ono što svi znamo kao drugi vetar. Shvatate da uspeh ne dolazi uvek kroz borbu, i ovo je ogromna lekcija za vas, jer uvek izjednačavate uspeh sa teškim radom.
Univerzum vam govori da se opustite i budete blagi prema sebi. Možeš imati sve što želiš ako se opustiš, što znači da treba da sebi daš pauzu. Blagoslovi ti dolaze. Dozvoli univerzumu da ti olakša teret.
