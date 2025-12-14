Blagoslov Univerzuma imaju ova 4 znaka, u nedelju stvari prirodno dolaze na svoje mesto

Blagoslov univerzuma imaju Vaga. Strelac, Lav i Ovan. Ova blagost oseća se u vazduhu, omogućava da slobodno dišemo i verujemo u sebe.

Blagoslov Univerzuma im stiže kada Sunce u trigonu sa Hironom donosi isceljujuću svetlost na mesta koja su se osećala napeto, umorno ili preopterećeno radom. Ovaj tranzit ne briše prošlost, ali nam pomaže da je razumemo sa više empatije.

U nedelju se u vazduhu oseća blagost, ona vrsta koja nam omogućava da slobodnije dišemo i verujemo u sopstvenu otpornost.

Za ove astrološke znake, Sunce u trigonu sa Hironom nudi važnu poruku. Ne zaostajemo, niti ne uspevamo da budemo ono što smo mislili da možemo biti. Stižemo tačno na vreme i isceljujemo se usput.

Sve stvari prirodno dolaze na svoje mesto u nedelju, a dobrota koja dolazi u naše živote je konačno nešto čemu možemo verovati.

1. Ovan – shvatićete šta vas je kočilo

Trigon Sunca sa Hironom vam pomaže da dođete do izvora frustracije u nedelju, jer iskreno, imali ste dovoljno. Spremni ste da ispunite tu želju da sve promenite, što vam danas dobro funkcioniše.

14. decembra, stičete sebi uvid kroz trenutak iskrenosti. Nema ništa bolje od priznavanja nečega veoma privatnog sebi. Ne morate to da vičete svetu – samo to znanje i samostalno posedovanje svega je dovoljno dobro i biće dovoljno.

Nešto što se nekada činilo preplavljujućim sada ima smisla, i ovo razumevanje postaje vaša snaga.

Izlečili ste više nego što mislite i ovaj dan vas podseća da je vaša hrabrost uvek bila vaš najmoćniji saveznik.

2. Lav – oprost vas oslobađa

Sunce u trigonu sa Hironom vas zanima da se ponovo povežete sa delom sebe koji dugo štitite. Vreme je da se suočite sa činjenicama, i to je upravo ono što želite da uradite u nedelju jer se osećate dovoljno hrabro da se suočite sa stvarima u svom umu za koje znate da više ne funkcionišu za vas.

Vreme je da se iscelite na načine koji su dugotrajni i zaista funkcionišu. Ovo je tvoj dan, Lave. Posveti se tome. U stanju si da sebi oprostiš nešto, a to te oslobađa.

Spreman si da ponovo rasteš i dovoljno si jak da to sebi dozvoliš.

3. Vaga – dolazi talas mira i samopouzdanja

Sunce trigon sa Hironom vam pomaže da razumete napetost između onoga što vam je potrebno u životu i onoga što ste uradili da biste se sprečili da to postignete. To je veliko saznanje. Nije za svakoga, ali u nedelju jeste za vas.

Često pokušavate da sve držite u ravnoteži, ali danas vam pokazuje gde ste zanemarili svoj emocionalni centar. 14. decembra stiže otkrovenje i sigurno ćete to primetiti. Sa ovim razumevanjem dolazi talas mirnog samopouzdanja koji vam pomaže da ponovo uskladite svoje prioritete.

Univerzum vas podstiče da povratite svoj prostor. Što više poštujete svoju istinu, to će vaš osećaj mira postati jači. Ulazite u zdraviji način života.

4. Strelac – danas opraštate sebi staru grešku

Sunce u trigonu sa Hironom skreće pažnju na deo vašeg života za koji ste mislili da ste uspešno ignorisali. Vratio se i želi pažnju.

14. decembra, trenutak jasnoće probija buku i natera vas da se pomirite sa nečim što ste uradili pre milion godina. U redu, dakle, uradili ste to, i sada, evo vas, živite sa tim u sadašnjosti kada više ne postoji. Hironova energija u pomoć, jer na današnji dan, možete sebi oprostiti. To je vaš blagoslov Univerzuma.

Zabavan deo je što nije tako teško kao što mislite. U stvari, dešava se odmah, čim shvatite da zapravo postoji nešto što treba oprostiti.

Današnja energija čini čuda za oproštaj. I apsolutno vam je dozvoljeno da se iscelite svojim tempom.

