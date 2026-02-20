Blagosloveni od Univerzuma: Za 3 znaka želje postaju stvarnost!

Rak, Devica, Škorpije i Vodolija završiće današnji dan raspoloženi i sa znanjem da su blagoslovena od univerzuma.
20. februara 2026. godine, četiri horoskopska znaka su u velikoj meri blagosloveni od Univerzuma. Saturn je u konjunkciji sa Neptunom u petak, donoseći neke uvide koji se jednostavno više ne mogu ignorisati.
Ništa ne deluje preuveličano ili nerealno tokom ovog tranzita. Bilo koja informacija koja nam dođe je vredna i praktična. Ovaj trenutak je o korišćenju onoga što nam univerzum pokazuje da bismo poboljšali svoje živote.
Energija koju stvara ova konjunkcija inspiriše maštu, a istovremeno pruža strpljenje potrebno da se snovi pretvore u opipljive rezultate. Umesto pustih želja, ovo je o strukturiranom rastu i stalnom napretku.
Ovi astrološki znaci će završiti dan osećajući se energično i spremno da dočekaju pozitivan zamah koji se gradi oko njih.
1. Rak – podrška od pravih ljudi
Na današnji dan, sve na čemu ste radili i o čemu ste govorili konačno čuju pravi ljudi. Oni koji vam mogu pomoći da dostignete sledeći nivo su oni koji slušaju.
Umirujuće je osećati podršku, kao da vas univerzum zaista čuva leđa. Saturn u konjunkciji sa Neptunom pokazuje vam da ste ipak na pravom putu.
Ostanite posvećeni svom planu, posmatrajte kako vas ovaj tranzit nežno vodi ka vašem sledećem koraku. Niste sami u ovome, Rakovi. Sa stalnim fokusom i pozitivnim razmišljanjem, možete krenuti napred sa samopouzdanjem.
2. Devica – planete vam skidaju ogroman teret s leđa
Ovaj dan donosi ono što biste mogli nazvati praktičnim čudom. Vaš naporan rad se konačno isplati i oseća se čudesno, posebno zato što to niste očekivali.
Tokom Saturna u konjunkciji sa Neptunom, postavljate i održavate granicu koja je zaista trebalo da se uspostavi. Vaš duševni mir je vraćen i više niste vezani za ono što vas je opterećivalo.
Oseća se kao da ova konjunkcija skida ogroman teret sa vaših ramena. Kakav blagoslov! Olakšanje zamenjuje stres, i prepoznajete da je zaštita vaše energije bio pravi potez. Nastavite da poštujete svoje granice i nastavite da idete napred sa samopouzdanjem.
3. Škorpija – Neptun uklanja sve prepreke
Na današnji dan dobijate potvrdu koja dopire sve do vaše duše. Samo to donosi dubok osećaj olakšanja. Ono što se sada odvija oseća se usklađeno i smisleno.
Osećate se dovoljno slobodno da počnete da pravite nove planove jer Saturn u konjunkciji sa Neptunom uklanja preostale prepreke. To je vaš blagoslov. Energija dana stvara prostor za nove početke i mogućnosti za koje ste se ranije osećali blokirano da ih ostvarite.
Ako ste se osećali zaglavljeno, ta težina počinje da nestaje. Život počinje da se oseća lakšim i obećavajućim, posebno kada se oslobodite preostale distrakcije. Krećete se napred sa jasnoćom i obnovljenim samopouzdanjem. Napred!
4. Vodolija – konačno ste odredili prioritete
Konačno ste shvatili šta vam je zaista potrebno od vašeg određenog sna. U prošlosti se previše toga dešavalo odjednom, što je otežalo sticanje jasnoće o tome šta ste zapravo želeli. Pa ipak, tokom konjunkcije Saturna i Neptuna, vaša vizija postaje preciznija, blagosloveni od Univerzuma.
20. februara počinjete da vidite jasniji put koji se formira. Univerzum vas vodi napred, a vi učite da verujete procesu. Imajte veru u to kuda vas vode.
Ta vera vam pomaže da izoštrite fokus i da svoje snove ostvarite. Umesto da se osećate rasejano, sada se osećate usredsređeno na jedan cilj. Sa jasnoćom i verom u sebe, možete preduzeti praktične korake da to ostvarite.
(Krstarica/YourTango)
