Blagostanje iznenada stiže, 4 znaka privlače od danas posebnu sreću i izobilje

Blagostanje iznenada stiže za Strelca, Blizance, Ribe i Device. Oni privlače značajno obilje i sreću u petak, 24. oktobra. Naime, u petak Mesec ulazi u Strelca, podstičući sreću za ove srećne astrološke znake.

Strelac vlada kulturom, višim obrazovanjem i vašim ličnim pogledom na život. Da li se osećate srećno? Da li postoje stvari koje treba da naučite o sreći i pozitivnosti? Ako je odgovor Da, onda odlučite da je danas dan kada počinjete da težite višoj mudrosti posmatrajući svet oko sebe.

Jupiter, planeta sreće i rasta, vladar je Strelca. Dakle, ova lunarna energija od sada do nedelje je kao da vam je srećna potkovica ubačena u džep. Dobijate dvodnevni prozor prilike da učinite dobro za sebe. Iskoristite tu pozitivnu energiju da proširite svoj željeni uticaj i teritoriju na način koji vam ima smisla. Hajde da istražimo šta to znači za ova četiri astrološka znaka.

1. Strelac – razvijate lični život

Privući ćete obilje i sreću razvijanjem svog ličnog života. Prirodno ste srećni, i kada Mesec uđe u vaš horoskopski znak, vaša osećanja, namere i srce se usklađuju na način koji vam daje osećaj da je sve i svašta moguće. Danas je reč o ličnom rastu i težnji ka izvrsnosti.

Želite obilje koje vas čini srećnim i koje podstiče radost i unutrašnji osećaj mira. Želite okruženje koje neguje obogaćivanje, dajući vam osećaj strahopoštovanja i divljenja prema vašoj zajednici, vašim prijateljstvima i celom vašem životu.

Koja je svrha imati nešto što ne želite? Možete se osećati kao da ste prokleti kada stigne blagoslov, ali to nije ono što ste želeli ili vam je bilo potrebno. Percepcija dobrote druge osobe može vam biti teret. Zato, počevši od sada, želite da usmerite pažnju ka unutra.

Želite da upoznate sebe tako dobro da odmah kažete ne onome što vam se ne sviđa, čak i ako vam drugi ljudi kažu da je to dobra prilika. Umesto toga, možete biti dostupni onome što ima smisla za vaš život. Lepota ovog načina razmišljanja je u tome što malo onoga što iskreno želite i dalje podstiče neverovatnu zahvalnost, a zahvalnost iz pravih razloga će vam uvek dati osećaj sreće i blagoslova preko svake mere.

2. Blizanci – radite sa nekim s kim ste srećni

Obilje i sreća stižu kada radite sa nekim na snu koji želite da razvijete. Radujete se pronalaženju partnerstva koje će vam pružiti osećaj kao nikada ranije. Možda trenutno imate posebnu osobu u svom životu, ali čak i ako je veza sada dobra, želeli biste da vidite kako može postati još bolja.

Ulazak Meseca u Strelca stvara želju da istražite nove načine za unapređenje vaše veze. Možda ste romantično povezani ili se nadate da ćete ojačati svoj posao, čineći zajednički rad besprekornim procesom.

3. Ribe – sreća u karijeri

Privući ćete obilje i sreću u svoju karijeru, ali ne samo odlaskom na posao, već i razmišljanjem kako biste mogli da skalirate zadatke koje sada obavljate za veću profitabilnost. Čak i ako radite posao koji ne volite, možete videti jedno područje koje vam pruža posebnu šansu za rast. Šta ima potencijal da bude skrivena prilika koja vas može odvesti na sledeći nivo? Univerzum vas poziva da se uključite u Zakon privlačenja i prestanete da previđate rudnik zlata koji je pred vašim očima.

Obilje u petak će vam doći kada kopate tamo gde jeste i uzgajate tamo gde ste posađeni. Sreća će doći kada ono što mislite da je ograničeno posmatrate kao neograničen resurs sa futurističkim potencijalom. Novi zakon koji treba primenjivati kada tražite svoj ćup zlata je da ne jurite, već da pustite da vas ono što želite progoni.

4. Devica – verujete u dobre stvari

Obilje i sreća stižu u vaš porodični život u petak tako što negujete svet koji vam daje osećaj sigurnosti i sigurnosti. Znate da kada se osećate utemeljeno i ukorenjeno u praktičnoj strani života, vaša energija se oslobađa.

Vi ste jak i stabilan horoskopski znak koji zna kako da se nosi sa onim što vam život baci. Niste ograničeni stresom ili brigom. Ne fokusirate se na ono što ne možete da kontrolišete; umesto toga, možete naučiti da verujete procesu i verujete da dobre stvari dolaze ne samo onima koji čekaju, već i onima koji su bezbrižni i odlučni da uspeju.

