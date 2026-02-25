Bliži se 1. mart: Ova 3 znaka ulaze u period neviđenog blagostanja, pare stižu kao dar sa neba

Bliži se 1. mart, a tri znaka ulaze u period neviđenog blagostanja. Neko dobija pare od prodaje, a nekome stiže dupla plata i nasledstvo!

Od 1. marta Bikovi, Lavovi i Ribe konačno prestaju da razmišljaju o svakom dinaru. Dok se ostali snalaze kako znaju, vama se otvara prilika da jednim potezom rešite dugove koji vas guše godinama. Ulazite u period neviđenog blagostanja jer vam na račun leže ozbiljna suma od prodaje nekretnine, nasledstva ili novog ugovora.

Pare vam stižu kao dar sa neba da biste se jednom zauvek rešili banaka i počeli da živite kao ljudi.

Evo šta tačno čeka vaš znak.

Bik: Prodaja imovine ili naplata duga

Bikovi, vama mart donosi rešenje za najveći problem koji vas vuče godinama. Ne radi se o redovnim primanjima, već o sumi koja dolazi odjednom. Možda je to prodaja placa, stana ili starog automobila koji niko nije hteo, ali sada se pojavljuje kupac sa kešom.

Ovaj period neviđenog blagostanja za vas znači kraj kredita ili pozajmica. Ako vam neko duguje novac godinama i prestali ste da se nadate, zvaće vas u prvoj nedelji marta da vam to vrati. Ne ulažite te pare u sitnice – mart je trenutak da jednom uplatite sve što dugujete banci ili državi i odahnete.

Lav: Novi ugovor i dupla plata

Lavovi, kod vas se situacija menja na radnom mestu. Dok ste vi vukli za trojicu, drugi su dobijali pohvale. Od 1. marta to prestaje. Dobijate ponudu koju ne smete da odbijete – reč je o poziciji ili poslu gde je startna plata duplo veća od vaše trenutne.

Vama pare stižu kao dar sa neba jer će neko iznad vas konačno da stavi cifru na papir koja odgovara vašem znanju. Možda dobijete i bonus koji niko drugi u firmi neće videti. To je onaj novac koji vam dozvoljava da ne pitate koliko šta košta dok ste na odmoru. Budite brzi, potpišite ugovor odmah i ne osvrćite se na ljubomorne kolege.

Ribe: Nasledstvo ili sudska presuda

Ribe, vi ste jedini znak kome novac dolazi bez kapi znoja. Za vas ovaj period neviđenog blagostanja stiže kroz pravne papire. Ako ste se sudili oko imovine, alimentacije ili naknade štete, mart donosi presudu u vašu korist.

Pare vam stižu kao dar sa neba jer će rešenje stići brže nego što su advokati predvideli. Može da bude i neočekivan poziv od rođaka ili vest o nasledstvu koje niko nije planirao. To je novac koji „pada“ s neba i služi da vam obezbedi mirnu budućnost. Nemojte da trošite na druge, te pare su vaša šansa da konačno kupite nešto samo za sebe.

Kako pametno iskoristiti ovaj nalet keša?

Najveća greška koju možete da napravite je da odmah razglasite svima koliko ste dobili. Čim se pročuje da imate para, javiće vam se rođaci i prijatelji koje niste videli godinama, svi sa nekim „hitnim“ problemima. Ovaj novac je vaša karta za slobodu, a ne fond za tuđe dugove.

Prvo rešite sebe. Idite u banku, uplatite sve zaostale rate i tražite potvrdu da ste čisti. Tek kad vidite crno na belo da niste više u minusu, odvojite deo za neko putovanje ili krupniju kupovinu koju ste stalno odlagali. Iskoristite mart da se finansijski obezbedite tako da vas sledeće poskupljenje struje ili namirnica uopšte ne potrese.

