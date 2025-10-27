Bludni sin horoskopa – ovaj znak je najveći preljubnik, nikad ne može da odoli iskušenju.

Prema astrološkim tumačenjima, jedan znak se posebno izdvaja po svojoj sklonosti ka flertu i avanturama koje lako mogu da prerastu u nešto više. Iako svaki znak ima svoje slabosti, Blizanci se često navode kao najveći preljubnici Zodijaka. Njihova dualna priroda, nepresušna radoznalost i stalna potreba za mentalnom stimulacijom čine ih nemirnim partnerima kojima vernost može predstavljati pravi izazov.

Zašto su Blizanci tako skloni prevari?

Blizancima vlada Merkur, planeta komunikacije, što ih čini majstorima reči i veoma šarmantnim osobama. Njihova sposobnost da sa lakoćom vode zanimljive razgovore i osvajaju duhovitošću čini ih neodoljivim. Međutim, njihov um je uvek u pokretu i stalno traži nove izazove i promene. Ukoliko osete da im je u vezi postalo dosadno ili da im partner ne pruža dovoljno mentalne stimulacije, njihova pažnja će brzo odlutati. Za Blizance, preljuba često nije vođena samo fizičkom strašću, već potrebom za novim iskustvima i uzbuđenjem koje im nedostaje.

Nemirni duh željan slobode

Ključna stvar kod Blizanaca je njihova ljubav prema slobodi i nesklonost rutini. Veza koja ih guši ili sputava njihovu društvenu prirodu je za njih siguran put ka nezadovoljstvu. Oni imaju potrebu da istražuju, upoznaju nove ljude i budu u centru dešavanja. Ponekad, ta potreba za novim poznanstvima i flertom može da ih odvede korak dalje.

Iako su u stanju da budu izuzetno odani partneri kada pronađu osobu koja može da isprati njihov tempo, njihov nemirni duh ih često stavlja na iskušenja kojima teško odolevaju.

