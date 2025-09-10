“Bog i batina” horoskopa: Ovaj znak se ne klanja – nikome

Lavovi su poznati po svojoj nepokolebljivosti, ponosu i urođenoj potrebi da budu u centru pažnje. Njihova energija je vatrena, a karakter snažan – ne traže sažaljenje, ne dele svoje slabosti i nikada ne dozvoljavaju da ih neko vidi poražene. Za njih je čast iznad svega.

Lav u društvu – harizma koja osvaja

Muškarac Lav ulazi u prostoriju kao da je pozornica njegova. Njegov pogled je direktan, držanje uspravno, a osmeh zanosan. On ne traži pažnju – ona ga prati. Kada voli, to je strastveno i javno: partnera grli kao trofej i vodi ga na najprestižnija mesta. Njegov stil je besprekoran, sa dozom luksuza – sat sa zlatnim detaljima, oštre cipele, parfem sandalovine i automobil sa najjačim paketom opreme.

Lavica – kraljica svakog prostora

Žena Lav je oličenje glamura. Njena kosa je njena griva – bujna, sjajna i nepokorna. Pogled joj je mačkast, a prisustvo neodoljivo. Nikada nije neuredna, čak ni kad ide do prodavnice. Njena odeća je pažljivo birana, parfemi intenzivni, a stav nepogrešivo samouveren. U poslu je odlučna, često napreduje do rukovodećih pozicija, a njene odluke su uvek promišljene i zasnovane na ličnom iskustvu.

Lav u poslu – vođa bez konkurencije

Lavovi ne prate tuđe ideje – oni ih stvaraju. U kolektivu su prirodni lideri, a njihova reč se poštuje. Idealni su za poslove vezane za scenu, komunikaciju, politiku, umetnost i diplomaciju. Ako rade na televiziji, najčešće su autori emisija. Njihova potreba za dominacijom ne dolazi iz ega, već iz duboke potrebe da ostave trag.

Zdravlje i stil života

Lavovi su hedonisti, ali moraju paziti na srce i krvne sudove. Preporučuje se ishrana bogata povrćem i izbegavanje životinjskih masti. Dijete im teško padaju, pa je fizička aktivnost najbolji balans. Kod žena Lavova česta je pojava proširenih vena, pa je važno da neguju telo s pažnjom i redovno se kontrolišu.

Lav je znak koji ne trpi prosečnost. On ne traži divljenje – on ga izaziva. Biti u njegovom društvu znači živeti intenzivno, sa stilom i pod svetlima reflektora.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com