Bog ih je konačno pogledao – ova 3 znaka horoskopa izlaze iz nemaštine i ulaze u veliko izobilje.

Čini se da koliko god da radiš – novac samo klizi kroz prste. Znamo svi taj osećaj. Radiš, planiraš, nadaš se…i ništa. A onda, bez velike buke, sve krene da se pomera. Upravo takav trenutak sada dolazi za tri znaka horoskopa. Nije čudo, nije čarolija – ali jeste ozbiljan preokret.

Ako si među njima, pripremi se: ovo je faza kada se napokon vidi svetlo na kraju tunela.

Bik

Bikovi su se umorili. Previše ste davali, a premalo dobijali nazad. Međutim, naredni period donosi konkretne finansijske pomake – povišicu, dodatni posao ili priliku koju ranije nisi ni primećivao. Novac dolazi polako, ali stabilno. Savet: Ne rasipaj odmah. Prvo zatvori sve stare rupe, pa tek onda uživaj.

Škorpija

Škorpije su dugo bile u tišini, ali ispod površine se kuva nešto ozbiljno. Dugovi, stres, neizvesnost – sve to počinje da se raspliće. Ulaziš u fazu u kojoj tvoja snalažljivost dolazi do izražaja. Mogući su neočekivani prilivi novca, čak i pomoć sa strane. Pitanje je samo jedno: hoćeš li verovati sebi kada ti prilika pokuca na vrata?

Ribe

Ribe su bile emotivno i finansijski iscrpljene. Ipak, karma sada vraća dug. Novac dolazi kroz kreativnost, kontakte ili posao koji nisi shvatao dovoljno ozbiljno. Ako si ikada razmišljao: „Ma, od ovoga nema ništa“ – preispitaj se. Upravo tu leži tvoja šansa.

Izobilje ne dolazi samo onima koji čekaju. Dolazi onima koji su spremni da ga prime. Ova tri znaka horoskopa izlaze iz nemaštine, ali samo ako ne sabotiraju sami sebe. Zapitaj se: da li veruješ da zaslužuješ više? Ako je odgovor „da“, već si na pola puta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com